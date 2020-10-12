الإسلام دين التعايش.. أزهريون يؤدون الظهر في مطرانية طنطا.. و«الحنابلة»: لا مانع شرعا
الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 08:07 م
أزهريون يؤدون الظهر في مطرانية طنطا
الإسلام دينُ التعايش
، ومبادئه لا تعرف الإكراه، ولا تُقِرُّ العنف، ولذلك لم يجبر أصحاب الديانات الأخرى على الدخول فيه، بل جعل ذلك باختيار الإنسان، في آيات كثيرة نص فيها الشرع على حرية الديانة؛ كقوله تعالى: «لا إِكْرَاه في الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ» (البقرة: 256)، وقوله سبحانه: «وقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فلْيُؤْمِن ومَنْ شَاء فَلْيَكْفُرْ» (الكهف: 29)، وقال جل شأنه: «لَكُمْ دِينُكُم ولِيَ دِينِ» (الكافرون: 6).
ولَمَّا ترك الإسلام
الناس على أديانهم فقد سمح لهم بممارسة طقوس أديانهم في دور عبادتهم، وضمن لهم من أجل ذلك سلامة دور العبادة، وأَوْلَى بها عناية خاصة؛ فحرم الاعتداء بكافة أشكاله عليها. بل إن القرآن الكريم جعل تغلُّب المسلمين وجهادهم لرفع الطغيان ودفع العدوان وتمكين الله تعالى لهم في الأرض سببًا في حفظ دور العبادة من الهدم وضمانًا لأمنها وسلامة أصحابها، وذلك في قوله تعالى: «وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ» [الحج: 40-41].
رسالة الإسلام السمحة
وتماشيًا في رسالة الإسلام السمحة، شارك وفد أزهري في احتفال «يوم في حب مصر»، داخل مطرانية طنطا، وجسد معاني الوطنية والانتماء والحب للوطن وعزز مشاعر الألفة والإخاء والسماحة بين عنصري الأمة وقطبيها رجال الأزهر الشريف والكنيسة المصرية لتجسد مقولة «الدين لله والوطن للجميع».
وانطلق اللقاء ليحمل روح المحبة والتعاون المثمر بين وفد المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف فرع الغربية برئاسة الدكتور سيف رجب قزامل، رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بالغربية، والعميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون بطنطا وقيادات مطرانية طنطا برئاسة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها ومشاركة منطقة الغربية الأزهرية ومنطقة وعظ الغربية التابعة لمجمع البحوث الإسلامية ومديرية الأوقاف.
الصلاة في المطرانية
وأدى أعضاء الوفد الأزهري صلاة الظهر داخل المطرانية، وهذا يدل على ما أمر به الإسلام من إظهار البر والرحمة والقسط في التعامل مع المخالفين في العقيدة فقال تعالى: «لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ» (الممتحنة: 8).
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حكم الصلاة في الكنيسة
المشهور عند مذهب الحنابلة جواز الصلاة في الكنيسة والمعابد مطلقًا، قال ابن قدامة في كتابه (المغني 1/759): «ولا بأس بالصلاة في الكنيسة النظيفة، رخص فيها الحسن وعمر بن عبد العزيز والشعبي والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وروي عن عمر وأبي موسى، وكره ابن عباس ومالك الكنائس من أجل الصور، ولنا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى في الكعبة وفيها صور ثم هي داخلة في قوله عليه الصلاة والسلام: «فأينما أدركتك الصلاة فصل فإنه مسجد».
صلاة المسيحيين في المسجد
قالت دار الإفتاء المصرية، إن أهل السيَر ذكروا أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- حينما وفد عليه نصارى نجران في المدينة وحانت صلاتهم سمح لهم بصلاتهم، في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم؛ ذكر ذلك الحافظُ ابنُ كثير وغيرُه. واستندت الإفتاء في إجابتها عن سؤال «هل سمح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لوفد نصارى نجران بالصلاة في مسجده؟ بما جاء في تفسير ابن كثير "تفسير القرآن العظيم" (2/ 42، ط. دار الكتب العلمية): [قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وسلم المدينة، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ مَسْجِدَهُ حِينَ صَلَّى الْعَصْرَ، عَلَيْهِمْ ثياب الحبرات جُبَبٌ وأردية في جَمَالِ رِجَالِ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: يقول مَنْ رَآهُمْ مِنَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: مَا رَأَيْنَا بَعْدَهَمْ وَفْدًا مِثْلَهُمْ، وَقَدْ حَانَتْ صَلَاتُهُمْ فَقَامُوا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يُصَلُّونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم: «دَعُوهُمْ»، فَصَلَّوْا إِلَى الْمَشْرِقِ].
وأضافت: قال ابن قيم الجوزية في "أحكام أهل الذمة "(1/ 397، ط. رمادى للنشر): [وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَنْزَلَ وَفْدَ نَصَارَى نَجْرَانَ فِي مَسْجِدِهِ وَحَانَتْ صَلَاتُهُمْ فَصَلوا فِيهِ وَذَلِكَ عَامَ الْوُفُودِ].
واستطردت: ابن قيم الجوزية ذكر في كتابه "زاد المعاد في هدي خير العباد" (3/ 549، ط. مؤسسة الرسالة): [فَصْلٌ فِي قُدُومِ وَفْدِ نَجْرَانَ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَفَدَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَفْدُ نَصَارَى نَجْرَانَ بِالْمَدِينَةِ، فَحَدَّثَنِي محمد بن جعفر بن الزبير، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ وَفْدُ نَجْرَانَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ دَخَلُوا عَلَيْهِ مَسْجِدَهُ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ، فَحَانَتْ صَلَاتُهُمْ، فَقَامُوا يُصَلُّونَ فِي مَسْجِدِهِ، فَأَرَادَ النَّاسُ مَنْعَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «دَعُوهُمْ»، فَاسْتَقْبَلُوا الْمَشْرِقَ، فَصَلَّوْا صَلَاتَهُمْ].