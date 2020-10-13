سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13 -10-2020

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء 13 أكتوبر 2020، فى البنوك العاملة فى مصر.





وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم، الثلاثاء، 15.63 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.





وسجل سعر الدولار فى مصرف أبوظبى الإسلامى نحو 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع.





وسجل سعر الدولار فى بنوك "الكويتى الوطنى NKN، الأهلى اليونانى، المصرى اليونانى" 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.









وسجل سعر الدولار اليوم فى بنوك "مصر، الأهلى، عودة، تنمية الصادرات" نحو 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.





وسجل سعر الدولار فى بنوك "التجارى الدولى CIB، المصرف العربى، العربى الأفريقى، قناة السويس" نحو 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم، الثلاثاء، في بنوك "التنمية الصناعية، بلوم، مصر إيران للتنمية، كريدى أجريكول، الأهلى الكويتى بيريوس، اتش اس بى سى HSBC، المصرف المتحد" عند 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.