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مرأة

في يومها العالمي.. هل تنقل الطيور المهاجرة الأمراض

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:30 م
الطيور المهاجرة
الطيور المهاجرة
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حياة عبد العزيز
يصادف اليوم 12 أكتوبر اليوم العالمي للطيور المهاجرة، وهي طيور تتحرك عبر مئات آلاف الكيلومترات مرتين سنويًا، وغالبًا ما تمتد عبر القارات، ونظرًا لأنها تشترك في أمراض معينة مع الأشخاص، فليس من المستغرب أن يتم إلقاء اللوم على الطيور في كثير من الأحيان لنقل هذه الأمراض في جميع أنحاء العالم.

وكشف تقرير على موقع "animalspeoplepathogens"، عن الأمراض التي تنقلها الطيور المهاجرة، وهي :

1- فيروس غرب النيل (WNV).
2- فيروسات التهاب الدماغ.
3- فيروسات التهاب الدماغ الخيلي الشرقي والغربي والفنزويلي ، والتي تسبب أحيانًا مرضًا خطيرًا في الخيول والبشر.
4- فيروسات أنفلونزا الطيور شديدة الأعراض.

فيروس غرب النيل (WNV) هو أحد مسببات الأمراض الحيوانية المنشأ التي تلعب فيها الطيور دورًا على الأرجح في الانتشار العابر للقارات، وأكدت الاختبارات أن الطيور المهاجرة يمكن أن تحمل عدوى WNV ، وربما يكون تفشي المرض كل بضع سنوات في أوروبا قد بدأ بسبب الطيور المصابة العائدة من إفريقيا إلى أوروبا في الربيع.

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أكثر ما يقلق سلطات الصحة العامة في كثير من أنحاء العالم هو انتشار أنفلونزا الطيور شديدة الأعراض (HPAI)، ويبدو أن أنفلونزا الطيور منخفضة الإمراض حملتها الطيور المصابة عبر مسافات طويلة، ويتم إدخالها بعد ذلك إلى الطيور الداجنة، حيث يمكن أن تتحول إلى أشكال أكثر خطورة ومسببة للأمراض تقضي على قطعان الدجاج والديك الرومي الكاملة.

كان هناك القليل من الأدلة أو لم يكن هناك أي دليل على أن الطيور البرية يمكن أن تحمل أنفلونزا الطيور عالية الضراوة، ولكن تغير ذلك في عام 2005 ، عندما ماتت آلاف الطيور المهاجرة من أنفلونزا الطيور عالية الضراوة عند نقطة توقف رئيسية للمهاجرين في غرب وسط الصين.

ويبدو أن هذه السلالة الجديدة من إنفلونزا الطيور عالية الإمراض ، والتي تسمى H5N1، يمكن أن تنقلها الطيور البرية لمسافات طويلة، ثم تنتشر إلى الطيور الأخرى بما في ذلك الطيور الداجنة في قارات مختلفة.
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