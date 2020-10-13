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اقتصاد

تعرف على سعر العملات العربية 13-10-2020

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 05:23 ص
العملات العربية
العملات العربية
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قسم الاقتصاد
ننشر سعر العملات العربية مقابل الجنيه خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 13 اكتوبر 2020 وفقا لاخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.

سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 48.70 جنيه للشراء و51.51 جنيه للبيع


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وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.08 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.23جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.43جنيه للشراء 41.77 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.76 جنيه للشراء و22.20 جنيه للبيع.

وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.72 جنيه للشراء و 40.91 جنيه للبيع .
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