الداخلية تعلن مد فترة تركيب الملصق الإلكتروني بجميع وحدات المرور.. وحملات مكبرة على تجار الكيف بالمخدرات

الداخلية تمد فترة تركيب الملصق الإلكتروني حتى 21 نوفمبر

الداخلية تهيب المواطنين سرعة التوجه إلى إدارات المرور

ضبط 60 طربة حشيش وكيلو هيروين في حملات أمنية بالدقهلية والشرقية

إقبال من المواطن على شراء مستلزمات المدارس من منافذ مبادرة "كلنا واحد"









قررت وزارة الداخلية، مد المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني حتى 21 نوفمبر 2020م؛ تيسيرًا على المواطنين فى تركيب الملصق الإلكترونى لجميع أنواع المركبات.





وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين مالكى المركبات بكافة أنواعها، سرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية؛ لتركيب الملصق الإلكترونى، وكذا استبدال اللوحات المعدنية القديمة باللوحات المعدنية المؤمنة دون الحاجة للانتظار لموعد الفحص وتجديد التراخيص، وذلك خلال المدة الزمنية المحددة.





وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية العمل حتى الساعة الثامنة مساءً لتركيب الملصق الإلكترونى فقط، إضافةً إلى الفترة الصباحية.





ومن ناحية أخرى، واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديريتى أمن "الدقهلية، الشرقية" جهود مكافحة جرائم الإتجار فى المواد والأقراص المخدرة.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام- 50 قرص مخدر مبلغ مالى – هاتفى محمول).. بحوزة (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية") حال إستقلاله سيارة فى كمين أُعد لضبطه بدائرة مركز شرطة السنبلاوين (بمحافظة الدقهلية).

كما تم ضبط (كمية لمخدر الهيروين وزنت واحد كيلو جرام- مبلغ مالى– هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص) .. حال إستقلاله سيارة فى كمين أُعد لضبطه بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان (بمحافظة الشرقية).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (635,00– ستمائة خمسة وثلاثون ألف جنيه تقريبًا).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وترويجها.





ومن ناحيه اخرى قامت وزارة الداخلية باتخاذ كر الإجراءات لإطلاق المرحلة الرابعة عشر من مبادرة "كلنا واحد" للمستلزمات والأدوات المدرسية اعتبارًا من يوم 17/9/2020 ولمدة شهر بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى كل محافظات الجمهورية.

وتم عقد عدة لقاءات مع بعض أصحاب فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية ، وممثلى فروع الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بالمحافظات وبعض منتجى ومصنعى الزى المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى، لتوفير كل المتطلبات المدرسية (زى مدرسى – أدوات مدرسية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتجاوز 30%، وعرضها من خلال (منافذ ثابتة - سيارات متحركة – معارض – شوادر) بكل المحافظات على مستوى الجمهورية، والمعلن عنها تفصيليًا على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية https://moi.gov.eg) لتلبية احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة، والتى تكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات، بما يكفل سلامة المواطنين فى ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من انتشار فيروس "كورونا" المستجد والحد من تداعياته. وقد لاقت المبادرة إقبالًا واستحسانًا من المواطنين الذين أشادوا بجودة المعروضات وبأسعارها المناسبة مقارنةً بأسعار السوق، كما عبروا عن تقديرهم للدور المجتمعى الذى تضطلع به أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهلهم.

وتواصل مديريات الأمن جهودها لتفعيل المبادرة لضمان وصول المستلزمات المدرسية بالأسعار المناسبة للمواطنين.

ويأتي ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وفى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية انطلاقًا من الدور المجتمعى للوزارة الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، وبمناسبة اقتراب العام الدراسى الجديد.



