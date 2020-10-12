المصرية للدراسات: مجمع التكسير الهيدروجيني يحدث طفرة في مجال الطاقة

أكد الدكتور صالح السقا، رئيس المؤسسة المصرية للدراسات السياسية والاستراتيجية، أهمية مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، موضحًا أنه سيكون له مردود إنتاجي قوي على هيكلية وبنية الاقتصاد المصري بشكل ملحوظ.
وأضاف رئيس المؤسسة المصرية للدراسات السياسية والاستراتيجية، في بيان، أن مجمع التكسير الهيدروجيني ووحداته الإنتاجية، يعمل على تحويل المازوت منخفض القيمة إلي منتجات بترولية عالية الجودة، بطاقة تصل إلي 4.7 مليون طن سنويا من مختلف المنتجات البترولية عالية القيمة.
وأشاد "السقا"، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية في سعيها المستمر في تطوير الدولة المصرية بشتى المجالات الصناعية والزراعية والاقتصادية والاجتماعية، مطالبًا الشعب بالالتفاف حول الرئيس لاستكمال بناء الإنسان المصري الحديث والصعود بالوطن إلى العالمية.
وتابع رئيس المؤسسة المصرية للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى دائمًا إلى القضاء على الصعوبات التي تواجه المواطن المصري، من خلال بناء الوحدات السكانية المتكاملة كبديل للعشوائيات.