المصرية للدراسات: مجمع التكسير الهيدروجيني يحدث طفرة في مجال الطاقة

أكد الدكتور صالح السقا، رئيس المؤسسة المصرية للدراسات السياسية والاستراتيجية، أهمية مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، موضحًا أنه سيكون له مردود إنتاجي قوي على هيكلية وبنية الاقتصاد المصري بشكل ملحوظ.





وأضاف رئيس المؤسسة المصرية للدراسات السياسية والاستراتيجية، في بيان، أن مجمع التكسير الهيدروجيني ووحداته الإنتاجية، يعمل على تحويل المازوت منخفض القيمة إلي منتجات بترولية عالية الجودة، بطاقة تصل إلي 4.7 مليون طن سنويا من مختلف المنتجات البترولية عالية القيمة.







وأشاد "السقا"، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية في سعيها المستمر في تطوير الدولة المصرية بشتى المجالات الصناعية والزراعية والاقتصادية والاجتماعية، مطالبًا الشعب بالالتفاف حول الرئيس لاستكمال بناء الإنسان المصري الحديث والصعود بالوطن إلى العالمية.







وتابع رئيس المؤسسة المصرية للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى دائمًا إلى القضاء على الصعوبات التي تواجه المواطن المصري، من خلال بناء الوحدات السكانية المتكاملة كبديل للعشوائيات.



