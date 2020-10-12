التعليم: سيكون هناك تنسيق كامل مع وزارة الصحة والطب الوقائي في حال ظهور أى حالات اشتباه كورونا بالمدارس.. فيديو

أكد دكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية التعليم والتعليم الفني أنه مع بدء العام الدراسي سيتم العمل على قياس درجات حرارة الطلاب، مؤكدا إذا كان هناك مرض وموجة ثانية "الأطباء فهموا المرض أكثر ولن يكون هذا المرض البعبع مرة أخرى".





وأضاف مجاهد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة أنه سيكون هناك تنسيق كامل مع وزارة الصحة والطب الوقائي في حال ظهور أى حالات اشتباه بالمدارس.





وتابع نائب وزير التربية التعليم والتعليم الفني أنه إذا ظهرت حالات إصابة كثيرة داخل الفصل سيتم إغلاقه، مؤكدا أنه وقت انتشار الجائحة قمنا بعمل امتحانات الدبلومات الفنية لـ 750 ألف طالب ونجحنا في عبور تلك المرحلة الصعبة.





وأشار مجاهد إلى أنه سيكون هناك محطة تليفزيونية مخصصة للتعليم الفنى وعدد من القنوات الأخرى مخصصة لمراحل التعليم المختلفة لأن هناك أماكن فى مصر تغطية شبكات الإنترنت فيها ضعيفة.





وقال نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إنه لا صحة لما تردد عن تأجيل الدراسة أو إلغائها، مؤكدا أن الدراسة في موعدها يوم السبت 17 أكتوبر فمصر من الدول القليلة التى أكملت العملية التعليمية خلال جائجة كورونا.





المرحلة الابتدائية يجب أن يحضروا ولكن فى المراحل الأخرى من الممكن من خلال التعليم الإلكترونى والتواصل مع المعليمن والقنوات التليفزيونية.