AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

التعليم: سيكون هناك تنسيق كامل مع وزارة الصحة والطب الوقائي في حال ظهور أى حالات اشتباه كورونا بالمدارس.. فيديو

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 09:15 م
دكتور محمد مجاهد
دكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية التعليم والتعليم الفني
Advertisements
محمود محسن
أكد دكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية التعليم والتعليم الفني أنه مع بدء العام الدراسي سيتم العمل على قياس درجات حرارة الطلاب، مؤكدا إذا كان هناك مرض وموجة ثانية "الأطباء فهموا المرض أكثر ولن يكون هذا المرض البعبع مرة أخرى".

وأضاف مجاهد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة أنه سيكون هناك تنسيق كامل مع وزارة الصحة والطب الوقائي في حال ظهور أى حالات اشتباه بالمدارس.

وتابع نائب وزير التربية التعليم والتعليم الفني أنه إذا ظهرت حالات إصابة كثيرة داخل الفصل سيتم إغلاقه، مؤكدا أنه وقت انتشار الجائحة قمنا بعمل امتحانات الدبلومات الفنية لـ 750 ألف طالب ونجحنا في عبور تلك المرحلة الصعبة.

وأشار  مجاهد إلى أنه سيكون هناك محطة تليفزيونية مخصصة للتعليم الفنى وعدد من القنوات الأخرى مخصصة لمراحل التعليم المختلفة لأن هناك أماكن فى مصر تغطية شبكات الإنترنت فيها ضعيفة.

وقال  نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إنه لا صحة لما تردد عن تأجيل الدراسة أو إلغائها، مؤكدا أن الدراسة في موعدها يوم السبت 17 أكتوبر فمصر من الدول القليلة التى أكملت العملية التعليمية خلال جائجة كورونا.

المرحلة الابتدائية يجب أن يحضروا ولكن فى المراحل الأخرى من الممكن من خلال التعليم الإلكترونى والتواصل مع المعليمن والقنوات التليفزيونية.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رصد 3 حالات غش وواحدة اشتباه كورونا بلجان امتحانات الدبلومات الفنية اليوم

738 ألف طالب وطالبة بالدبلومات الفنية يؤدون الامتحان في سادس أيام الدور الأول

التربية والتعليم تحدد موعد إعلان نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية.. فيديو

التعليم العالي: وضع خطة عمل استعدادا للعام الدراسي الجديد .. فيديو

بث مباشر لمؤتمر وزير التعليم للإعلان عن تفاصيل العام الدراسي الجديد

بعد إعلان الخطة الدراسية 2020 /2021.. أساتذة تربية: طفرة كبيرة في التعليم المصري.. النظام الجديد للدراسة يقضي على الدروس الخصوصية

ترشيحاتنا

خبر سار لجماهير الأهلي بشأن كهربا

تعليق كهربا على إصابته في مباراة بيراميدز وموقفه من المشاركة أمام الوداد

الأهلى ينهى إجراءات ضم محمد إبراهيم والإعلان الرسمي عقب مباراة الوداد

فيديو جراف.. قصة صورة الشيخ محمود الشحات مع محمد رمضان

ناصر ماهر يوقع لبيراميدز ومصيره بـ يد الأهلي

بهدف لم الشمل .. إسرائيل تستقبل عددا ضخما من الإثيوبيين .. تفاصيل

AdvertisementS

مصرع طفل وإصابة 3 من زملائه إثر تصادم أتوبيس مدرسة بطريق السويس

على طريقة رمضان صبحي .. غضب عارم في المقاصة من بيراميدز بسبب محمد إبراهيم

قرار عاجل من الداخلية بشأن تركيب الملصق الإلكترونى لجميع المركبات

كارثة.. الصحة العالمية تحذر من إجراء خطير لكسب المناعة

وفاة الفنان سامي عوض الله أحد نجوم مسرح البالون

وزيرة التضامن تعلن عن حزمة أخبار سارة للشعب المصري

ناصر ماهر يوقع لبيراميدز ومصيره بـ يد الأهلي

تعرف على أبرز المزايا التى أقرتها وزارة التعليم للطلاب والمعلمين في العام الدراسي الجديد

التعليم: سيكون هناك تنسيق كامل مع وزارة الصحة والطب الوقائي في حال ظهور أى حالات اشتباه كورونا بالمدارس.. فيديو

الغيرة القاتلة .. جريمة بشعة تهز مدينة السادات .. ووالد الضحية: حرقوا ابني قدام عيني.. فيديو

رغم نشرها مقطعا إباحيا .. الإفراج عن هيا الشعيبي ومنعها من الظهور بالسعودية

أخبار الرياضة| الأهلي يقترب من ضم صفقة الزمالك.. موسيماني يفاجئ اللاعبين.. انتقال ناصر ماهر لبيراميدز مهدد بالفشل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. باقة ورود سامة تصيب عروسا بالعمى ليلة زفافها | صور

جمبسوت ستان.. لاميتا فرنجية تستعرض أناقتها في إطلالة أنيقة.. شاهد

تثير الجدل.. 10 صور تكشف عن الماركات العالمية لملابس هيفاء وهبي