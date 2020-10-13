بمناسبة العام الجامعي الجديد.. تحميل 6 آلاف مقرر إلكتروني على المنصة الجديدة.. وهندسة وآثار القاهرة تستعدان بإجراءات احترازية مشددة

تستعد جامعة القاهرة لبدء العام الدراسي الجديد المحدد له يوم السبت المقبل الموافق 17 أكتوبر 2020، الذي يعد استثنائيًا لما شهدته البلاد خلال الفترة الماضية من انتشار جائحة فيروس كورونا، وهو ما أدى إلى تغيير نظم وطرق التعليم للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب في الجامعات.

وأكد الدكتور حسام عبد الفتاح، عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، ضرورة الاستعداد الكامل للعام الجامعي الجديد المحدد له يوم السبت المُقبل الموافق 17 أكتوبر 2020، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي أشارت لها إدارة الجامعة.









وقال الدكتور حسام عبد الفتاح، عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن جداول الحضور التي وضعتها إدارة الكلية تسمح بحضور الطلاب بالتبادل، ولن تزيد نسبة الحضور على 30% من مساحة القاعات، لافتًا إلى أن هناك سيناريو متوافقا مع توجيهات المجلس الأعلى للجامعات بأن تكون نسبة الحضور 60% في البرنامج و40% باستخدام الأنظمة الرقمية والأولوية في الحضور هي نسبة 60% في الامتحانات والمعامل وحصص التمارين والحلقات النقاشية والـ 40% هي المحاضرات.









وشدد عميد كلية الهندسة على ضرورة التزام الطلاب بالإجراءات الاحترازية التي أشارت لها الجامعة من ارتداء الكمامات والتعقيمات اللازمة التي تحافظ على صحة الطلاب ولن يتم السماح لأي طالب دخول المدرجات دون ارتداء الكمامة.











وأشار الدكتور حسام عبد الفتاح، إلى وجود مراجعة يومية على مسئولي القاعات والحفاظ في المحافظة على تهوية جيدة أثناء تواجد الطلاب داخلها، بالإضافة إلى تقليل كثافة الطلاب داخل القاعات.









وأكد عميد كلية الهندسة، وجود طاقم طبي متخصص لمتابعة الحالات المرضية فور حدوثها ونقلها لغرفة العزل المؤقت حتى يتم التعامل معها.







