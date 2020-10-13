بمناسبة العام الجامعي الجديد.. تحميل 6 آلاف مقرر إلكتروني على المنصة الجديدة.. وهندسة وآثار القاهرة تستعدان بإجراءات احترازية مشددة

- هندسة القاهرة تستعد للعام الدراسي الجديد بإجراءات احترازية مشددة
- تحميل 6 آلاف مقرر إلكتروني على المنصة الجديدة لجامعة القاهرة
- آثار القاهرة توضح الإجراءات الاحترازية للعام الجامعي الجديد 2020-2021
تستعد جامعة القاهرة لبدء العام الدراسي الجديد المحدد له يوم السبت المقبل الموافق 17 أكتوبر 2020، الذي يعد استثنائيًا لما شهدته البلاد خلال الفترة الماضية من انتشار جائحة فيروس كورونا، وهو ما أدى إلى تغيير نظم وطرق التعليم للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب في الجامعات.
وأكد الدكتور حسام عبد الفتاح، عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، ضرورة الاستعداد الكامل للعام الجامعي الجديد المحدد له يوم السبت المُقبل الموافق 17 أكتوبر 2020، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي أشارت لها إدارة الجامعة.
وقال الدكتور حسام عبد الفتاح، عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن جداول الحضور التي وضعتها إدارة الكلية تسمح بحضور الطلاب بالتبادل، ولن تزيد نسبة الحضور على 30% من مساحة القاعات، لافتًا إلى أن هناك سيناريو متوافقا مع توجيهات المجلس الأعلى للجامعات بأن تكون نسبة الحضور 60% في البرنامج و40% باستخدام الأنظمة الرقمية والأولوية في الحضور هي نسبة 60% في الامتحانات والمعامل وحصص التمارين والحلقات النقاشية والـ 40% هي المحاضرات.
وشدد عميد كلية الهندسة على ضرورة التزام الطلاب بالإجراءات الاحترازية التي أشارت لها الجامعة من ارتداء الكمامات والتعقيمات اللازمة التي تحافظ على صحة الطلاب ولن يتم السماح لأي طالب دخول المدرجات دون ارتداء الكمامة.
وأشار الدكتور حسام عبد الفتاح، إلى وجود مراجعة يومية على مسئولي القاعات والحفاظ في المحافظة على تهوية جيدة أثناء تواجد الطلاب داخلها، بالإضافة إلى تقليل كثافة الطلاب داخل القاعات.
وأكد عميد كلية الهندسة، وجود طاقم طبي متخصص لمتابعة الحالات المرضية فور حدوثها ونقلها لغرفة العزل المؤقت حتى يتم التعامل معها.
من جانبه، قال الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام المتحدث الرسمي لـ جامعة القاهرة، إن جامعة القاهرة بدأت في تدريب أعضاء هيئة التدريس ومسئولي الكليات على استخدام المنصة التعليمية الذكية للجامعة blackboard Smart Cu وذلك من خلال خبراء نظام الدوليين، لافتًا إلى أن هناك مجموعة كبيرة من أعضاء هيئة التدريس شاركوا في التدريب خلال الفترة الماضية استعداد للعام الجامعي الجديد 2020-2021.
وأضاف محمود علم الدين، المتحدث الرسمي لـ جامعة القاهرة، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن المنصة الرقمية Smart Cu تم من خلالها تحميل حوالى ستة آلاف مقرر إلكتروني لطلاب البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا.
وأكد علم الدين، أن جامعة القاهرة تستعد لاستقبال العام الجامعي الجديد بخطة استراتيجية من النواحي الإدارية، فضلا عن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الكليات قامت بوضع جداول حضور الطلاب بما يناسب العملية التعليمية والابتعاد عن التزاحم والتكدس داخل المدرجات الجامعية.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن جامعة القاهرة تستهدف خلال أول أيام الدراسة إلى حماية وسلامة العاملين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب شاملة تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي واستخدام الكواشف الحرارية لقياس درجة حرارة كل منسوبي الجامعة عند دخولهم إلى الجامعة، وكذلك تركيب بوابات للتعقيم في مداخل الكليات، فضلا عن التعقيم والتطهير المستمر للكليات يوميا وأكثر من مرة خلال أيام الامتحانات، وتوفير أطباء مقيمين لمتابعة أي حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، وسيارات إسعاف.
يذكر أن الدكتور محمد الخشت شدد خلال الاجتماع على أن جامعة القاهرة تجهز للعام الجامعي الجديد مستفيدة من تجربتها الناجحة خلال العام الجامعي المنصرم في إدارة أزمة كورونا والتي اعتمدت على وضع رؤية متكاملة تجسدت في خطة استراتيجية تم إقرارها وبدأ العمل بها في 26 يناير 2020 من خلال مجموعة من البرامج التنفيذية والأنشطة.