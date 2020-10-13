لـ طلاب كلية الآداب جامعة القاهرة .. تعرف على شروط التحويل من قسم إلى آخر

أعلنت كلية الاداب عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك" عن شروط تحويل الطلاب من قسم الى قسم آخر.. وجاءت كالاتي .

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يجب توافر شروط القسم المحول إليه وفقا للحد الادنى المعلن عنه عبر الموقع الرسمى للكلية .

على الطلاب المحولين داخل الكلية وخارجها عدم تقديم ملفاتهم الا بعد التأكد من نتيجة التحويل .





‎وكان الدكتور جمال الشاذلي، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، صرح بأنه سيتم تفعيل نظام التعليم الهجين بالكلية في العام الجامعي الجديد، نظرًا للظروف الصحية الراهنة في ظل تفشي فيروس كورونا.

‎وذلك لجعل 50% من المحاضرات أونلاين و50% في مقر الكلية، ويكون عدد الأيام المقررة للحضور بمقر الكلية من يومين إلى 3 أيام.

وأوضح "الشاذلي" أنه سيتم تقسيم الطلاب على مجموعات مراعاة للإجراءات الاحترازية المتبعة وتقليل الأعداء، والتأكيد على الحضور بالكمامات ، وتعقيم قاعات المحاضرات وأماكن تردد الطلاب، حفاظًا على سلامتهم من انتقال فيروس كورونا.