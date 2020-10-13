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تعليم

لـ طلاب كلية الآداب جامعة القاهرة .. تعرف على شروط التحويل من قسم إلى آخر

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 01:16 ص
آداب القاهرة
آداب القاهرة
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مريم عزت

أعلنت كلية الاداب عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك"  عن شروط تحويل الطلاب من قسم الى قسم آخر.. وجاءت كالاتي .

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يجب توافر شروط القسم المحول إليه وفقا للحد الادنى المعلن عنه عبر الموقع الرسمى للكلية .

 

على الطلاب المحولين داخل الكلية وخارجها عدم تقديم ملفاتهم الا بعد التأكد من نتيجة التحويل .


وكان الدكتور جمال الشاذلي، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، صرح بأنه سيتم تفعيل نظام التعليم الهجين بالكلية في العام الجامعي الجديد، نظرًا للظروف الصحية الراهنة في ظل تفشي فيروس كورونا.

 

وذلك لجعل  50% من المحاضرات أونلاين و50% في مقر الكلية، ويكون عدد الأيام المقررة للحضور بمقر الكلية من يومين إلى 3 أيام.

 

وأوضح "الشاذلي" أنه سيتم تقسيم الطلاب على مجموعات مراعاة للإجراءات الاحترازية المتبعة وتقليل الأعداء، والتأكيد على الحضور بالكمامات ، وتعقيم قاعات المحاضرات وأماكن تردد الطلاب، حفاظًا على سلامتهم من انتقال فيروس كورونا.

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