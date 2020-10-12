وزيرة الهجرة تكشف القصة الكاملة لـ 300 مصري تعرضوا للنصب من شركة سياحية.. فيديو

قالت الدكتورة نبيلة مكرم ، وزيرة الدولة لشئون الهجرة والمصريين بالخارج، إن دولة الكويت لها السيادة الخاصة بها ولها أن تشترط فى عودة العاملين من كل الجنسيات إلى الكويت مرة أخري طبقا لأجراءاتها الاحترازية التى نحترمها كدولة مصرية.









وأضافت «مكرم» خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" الفضائية، أن الكويت وضعت بعض من الدول فى منطقة تسمي بـ "المنطقة الخضراء" من الدول التي إذا أراد العاملون بها العودة مرة أخري ويقومون بفحص الـ PCR ودخولهم منطقة العزل ومن ثم دخولهم دولة الكويت مرة أخري.









وتابعت وزيرة الهجرة، أن هناك العديد من المصريين الذين ذهبوا مع شركات سياحية وأخذوا ما يسمي بالـ "باكدج" وهذه عبارة عن تذاكر طيران من مصر إلى دبي ومن ثم إلى الكويت، مشيرة إلى أن المصريين الذين سافروا كانوا يمتلكون تذاكر مصر-دبي فقط ولم تكن معهم التذكرة الاخري الخاصة بدولة الكويت.









أوضحت الدكتورة نبيلة مكرم، أن بعض الشركات قالت لهؤلاء المصريين انه عند وصولهم إلى دبي سوف يكون ثمن تذاكر الطيران إلى الكويت أرخص سعرا من مصر ولذلك فإنه سيتم حجز تذاكر الطيران الخاصة بهم فى دبي، مضيفة أنها تلقت العديد من الرسائل عن طريق الواتس اب من المواطنين المصريين العالقين فى دبي وليس لديهم أموال تكفي لعودتهم الى مصر أو سفرهم الى الكويت، ويستنجدون أنهم متواجدين فى الفنادق وسيتم طردهم، مؤكدة أنها تواصلت مع تلك الفنادق لعدم المساس بأي مواطن لديهم.









وأشارت إلى أن هناك تعاون بين وزارة الهجرة ووزارة السياحة وسيتم انعقاد أجتماع غدا يضم وزير السياحة لعرض جدية هذه الشركات ويتم تعويض هؤلاء المصريين الذين تعرضوا لذلك.