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رياضة

مصطفى محمد يدرك التعادل لنادي الزمالك أمام حرس الحدود

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 09:33 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
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محمد رشاد
أدرك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هدف التعادل أمام مضيفه حرس الحدود، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد المكس فى إطار مباريات الاسبوع الـ33 من الدوري المصري الممتاز.


سجل هدف الزمالك مصطفى محمد فى الدقيقة 64 من زمن المباراة ، بعد عرضية متقنة من الجانب الايمن عن طريق اللاعب الشاب احمد عيد استقبلها مصطفى محمد برأسية قوية على يمين الحارس أحمد السعدني .


وكان حرس الحدود  سجل هدف التقدم عن طريق عمرو الحلواني فى الدقيقة 7 من زمن المباراة ، بعدما احتسب الحكم ضربة جزاء لصالح الحرس بعدما اصطدمت الكرة فى يد محمود الونش مدافع الزمالك ليسكن الحلواني الكرة فى الزاوية اليسرى لمرمى محمود أبو جبل .


الزمالك يحتل المركز الثالث برصيد 62 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز الثاني مع أفضلية خوض لقاء أقل للأبيض ( مع خصم 3 نقاط من الزمالك).


ويحتل حرس الحدود المركز السادس عشر برصيد 30 نقطة وهو المركز الذي يهبط بصاحبه، وهو ما يشير إلى ضرورة الفوز في المباراة في محاولة للهروب من الهبوط .
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