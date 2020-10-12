مصطفى محمد يدرك التعادل لنادي الزمالك أمام حرس الحدود

سجل هدف الزمالك مصطفى محمد فى الدقيقة 64 من زمن المباراة ، بعد عرضية متقنة من الجانب الايمن عن طريق اللاعب الشاب احمد عيد استقبلها مصطفى محمد برأسية قوية على يمين الحارس أحمد السعدني .





وكان حرس الحدود سجل هدف التقدم عن طريق عمرو الحلواني فى الدقيقة 7 من زمن المباراة ، بعدما احتسب الحكم ضربة جزاء لصالح الحرس بعدما اصطدمت الكرة فى يد محمود الونش مدافع الزمالك ليسكن الحلواني الكرة فى الزاوية اليسرى لمرمى محمود أبو جبل .









الزمالك يحتل المركز الثالث برصيد 62 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز الثاني مع أفضلية خوض لقاء أقل للأبيض ( مع خصم 3 نقاط من الزمالك).









ويحتل حرس الحدود المركز السادس عشر برصيد 30 نقطة وهو المركز الذي يهبط بصاحبه، وهو ما يشير إلى ضرورة الفوز في المباراة في محاولة للهروب من الهبوط .