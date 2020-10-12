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برلمان

الحرية المصري يطلق برنامج لتوعية الناخبين بأهمية المشاركة السياسية

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 09:58 م
انتخابات - أرشيفية
انتخابات - أرشيفية
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ماجدة بدوي
أكد الدكتور أحمد إدريس، أمين التنظيم بحزب الحرية المصري، أن الحزب وضع خطته للدعاية الانتخابية لمرشحي الحزب فى انتخابات مجلس النواب، وذلك فى محاولة لدعم المرشحين سواء على نظام القائمة "من أجل مصر"، أو على نظام الفردي، مضيفا أن الحزب أطلق برنامج تدريبي يستهدف توعية الناخبين بأهمية المشاركة السياسية والدعوة للتصويت فى الانتخابات المقبلة.

وقال إدريس، إن هناك خطة للمحافظات التى ستبدأ فيها الجولة الأولى للانتخابات وتم إطلاق حملة طرق الأبواب من خلال شباب الحزب فى المحافظات بالنزول للمواطنين فى القرى والنجوع والمناطق المختلفة والتعريف بالناخبين ومرشحين الحزب، وكذلك التعريف بأهمية المشاركة السياسية والتصويت فى الانتخابات واختيار أفضل من يمثلهم داخل قبة البرلمان.

وأوضح إدريس، أن الحزب يعتمد على كوادر سياسية قوية تم الدفع بها فى الانتخابات البرلمانية وذلك لتمثيل الناخبين تحت القبة والعمل على تحقيق الصالح العام وخدمة الوطن فى المقام الأول ثم تلبية واحتياجات الناخبين ثانيا، مشيرا إلى أن الحزب بدأ كبيرا وله ما يقرب 500 مقر بمختلف المحافظات والمراكز سيتم من خلالها إنشاء غرف عمليات ومقرات لتسهيل عملية التصويت للناخبين.
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