وزير النقل: قطار سريع مكهرب من العين السخنة إلى العلمين الجديدة في نوفمبر 2022.. فيديو

يتم التخطيط لمشروع القطار الكهربائي السريع من العين السخنة لمدينة العلمين الجديدة، ويتم العمل بأقصى جهد للانتهاء من تنفيذ المشروع. قال كامل الوزير وزير النقل، إنه





وأضاف كامل الوزير في مداخلة هاتفية بالإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون اي": "نستهدف الانتهاء من القطار السريع من العين السخنة للعلمين الجديدة في 24 شهرا، وفي نوفمبر 2022 سيكون لدينا قطار سريع مكهرب".





وأكمل كامل الوزير: "لأول مرة يتم إنشاء قطار سريع مكهرب بالكامل في مصر، وننشئ مصنعا للوحدات المتحركة للسكك الحديد أو مترو الأنفاق في مصنع بورسعيد بتعاون القطاع الخاص مع الحكومة المصرية".





ولفت كامل الوزير: "كي نستطيع تنفيذ توجيه الرئيس السيسي نعمل بأقصى جهد من أجل تنفيذ المشروع على أعلى مستوى بواسطة الشركات المصرية الخالصة لتقليل المصاريف الإدارية الخاصة بالشركات الأجنبية الكبيرة"، مضيفا: "خط القطار السريع ينقل نصف مليون راكب يوميا عند تشغيله".



