وزير النقل: قطار سريع مكهرب من العين السخنة إلى العلمين الجديدة في نوفمبر 2022.. فيديو

قال كامل الوزير
وزير النقل، إنه يتم التخطيط لمشروع القطار الكهربائي السريع من العين السخنة لمدينة العلمين الجديدة، ويتم العمل بأقصى جهد للانتهاء من تنفيذ المشروع.
وأضاف كامل الوزير في مداخلة هاتفية بالإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون اي": "نستهدف الانتهاء من القطار السريع من العين السخنة للعلمين الجديدة في 24 شهرا، وفي نوفمبر 2022 سيكون لدينا قطار سريع مكهرب".
وأكمل كامل الوزير: "لأول مرة يتم إنشاء قطار سريع مكهرب بالكامل في مصر، وننشئ مصنعا للوحدات المتحركة للسكك الحديد أو مترو الأنفاق في مصنع بورسعيد بتعاون القطاع الخاص مع الحكومة المصرية".
ولفت كامل الوزير: "كي نستطيع تنفيذ توجيه الرئيس السيسي نعمل بأقصى جهد من أجل تنفيذ المشروع على أعلى مستوى بواسطة الشركات المصرية الخالصة لتقليل المصاريف الإدارية الخاصة بالشركات الأجنبية الكبيرة"، مضيفا: "خط القطار السريع ينقل نصف مليون راكب يوميا عند تشغيله".
وقام الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل ، يرافقه قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري، والهيئة القومية للأنفاق على مدار يومين متتاليين، باستطلاع عدد من القطاعات بمسار مشروع القطار الكهربائي السريع العين السخنة/ العلمين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بسرعة البدء في تنفيذ المشروع.
وتفقد الوزير المسافة من محطة العاصمة الإدارية (التبادلية مع امتداد القطار الكهربائي LRT) حتى تقاطعه مع محور الضبعة شمال مدن السادس من أكتوبر وسفنكس تمهيدا لبدء تنفيذ الأعمال.
وأكد الوزير، أن هذا المشروع سيعتبر نقلة نوعية هامة في مجال الجر السككي الكهربائي في مصر، وأنه يعتبر امتدادًا للطفرة الكبيرة في قطاع النقل ومشروعات البنية التحتية والتنمويه التي تحققت منذ عام 2014، مضيفا أن المشروع يهدف لربط العاصمة الإدارية والمدن الجديدة بشبكة سكة حديد سريعة كهربائية «القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العلمين – برج العرب – الإسكندرية» بشبكة سكك حديد الجمهورية، ويسهم فى تنمية الساحل الشرقى على البحر الأحمر، وزيادة معدلات وقيمة تنمية أراضى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، كما يسهم فى تنمية محور وادى النطرون ومحور الضبعة وتنمية الساحل الغربى على البحر المتوسط، ومدينتى برج العرب، والعلمين الجديدة كما سيساهم في نقل البضائع من ميناء السخنة على البحر الأحمر إلى ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط مرورا بالميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية ب ٦ أكتوبر .