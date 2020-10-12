صليب: إجراءات الدولة لتسهيل تملك الأراضي تدفع لنمو قطاع العقارات

أكد المهندس رامي صليب مطور عقاري، أن السوق العقاري بدأ في التعافي بعد أزمة كورونا، وخاصة مع الإقبال الكبير علي الاستثمار بشرق القاهرة والعاصمة الجديدة.





وأوضح في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن هناك إقبالا من العملاء على العقار خاصة وأنه دائما يبرهن دائما على أنه الملاذ الآمن للاستثمار ليس محليا فقط بل على مستوى العالم ككل.





وأشار رامي صليب، إلى الإجراءات التي تقوم بها الدولة لتنشيط السوق العقاري خاصة تسهيل إجراءات تملك الأراضي وتيسير البيع المباشر للأجانب، مؤكدا على التأثير القوي لتخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة على دفع السوق العقاري.





وتابع، أن الاتجاه نحو تنظيم السوق العقاري وخروج تشريعات محفزة للمستثمرين الجادين من شأنها تحفيز المطورين على ضخ مزيد من الاستثمارات في القطاع علاوة على جذب مستثمرين جدد، ودعم ملف تصدير العقار المصري.





وقال إن انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة خلال العام المقبل سيسهم بشكل كبير في ضخ مزيد من الاستثمارات بالقطاع العقاري.