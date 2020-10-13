بـ50 سيارة دفع رباعي.. شباب حلايب وشلاتين يستقبل مرشحي تنسيقية الأحزاب.. والمرشحون: سنكون صوتكم تحت قبة البرلمان

بالجمال والأعلام والهتاف.. شباب حلايب وشلاتين يستقبل مرشحي تنسيقية الأحزاب

مرشحو "تنسيقية الشباب" من الشلاتين: سنكون صوت أهلنا على الحدود في البرلمان





استقبل مشايخ وأبناء قبائل البشرية والعبابدة بمدينة حلايب وأبو رماد وشلاتين مرشحين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالقائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد بترحاب كبير.





وامتطي شباب القبائل الجمال وحملوا الأعلام المصرية ونظموا مسيرة ترحيب تشكلت من ٥٠ سيارة دفع رباعي تقدمت السيارات التي استقلها أعضاء التنسيقية ورددوا هتافات تحيا مصر وعاش الرئيس عبدالفتاح السيسي.





واستمع شباب التنسيقية لمشكلات ومطالب أهالي حلايب وأبو رماد وشلاتين، وقال أعضاء التنسيقية للأهالي أنهم جاءوا لأخر نقطة في الحدود المصرية السودانية بمدينة حلايب لعرض برنامجهم السياسي علي أبناء مصر الذين يدافعون عنها بدمائهم وأرواحهم لافتين إلي أن التنسيقية ستكون علي اتصال دائم بأهالي حلايب وشلاتين وابورماد للتعبير عن قضاياهم تحت قبة البرلمان في الخمس سنوات القادمة في حال فوزهم بالانتخابات.





وأكد عدد من مشايخ حلايب وشلاتين وابورماد علي دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي ومشاركتهم وبقوة في الانتخابات البرلمانية يومي ٢٤ و٢٥ اكتوبر لاختيار نائب يعبر عنهم في الفترة المقبلة.





وأشاد شباب حلايب بتجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وقدرة شبابها علي مناقشة كافة القضايا السياسية والاقتصادية والإجتماعية بموضوعية ووازع وطني خالص.





دعم التنسيقية





وكان في استقبال مرشحي القائمة، سر الختم محمد عثمان شيخ مشايخ العبابدة بمثلث حلايب وشلاتين، والشيخ صادو شيخ البشارية بحلايب، والشيخ وهاج شيخ البشارية بأبو رماد.

ورحب شيخ مشايخ العبابدة بمثلث حلايب وشلاتين، بشباب التنسيقية؛ مؤكدا سعادته بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للشباب والدفع بهم في المناصب التنفيذية والتشريعية.

وقال إن أهالي حلايب وشلاتين مستعدون للتضحية بأنفسهم من أجل مصر، ويقفون خلف القيادة السياسية في الحرب على الإرهاب.

وأشار إلى أن شباب التنسيقية ضربوا نموذجا فريدا في العمل السياسي، وحققوا نجاحا كبيرا، وتابع موجها حديثة لشباب التنسيقية خلال لقائه بهم: "أنتم شباب طبيعي وبسيط ولم تتلوثو بالمال السياسي وستكونوا خير معبرين عن قضايا شمال ووسط وجنوب الصعيد".

رسالة للأهالي

وتوجه كريم عبدالعاطي المتحدث الرسمي باسم التنسيقية، بالشكر لمشايخ وشباب حلايب وشلاتين على استقبالهم الحافل لشباب التنسيقية قائلا: "أنتم حماة حدود مصر الجنوبية ونحن ننام مطمئنين في محافظاتنا لأنكم تحمون الحدود مع قواتنا المسلحة والشرطة المدنية".

واعرب عبدالعاطي عن سعادته بما شاهده من وعي لدي شباب شلاتين بالعمل السياسي ورغبتهم في المشاركة في الانتخابات البرلمانية.

وقال أحمد رمزي المرشح بالقائمة الوطنية من أجل مصر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن والده رجل عصامي وفلاح بسيط ويرى مشاعر وسلوك والده في عيون مشايخ حلايب وشلاتين، مؤكدا أنه يتحدث وسط أهله وناسه الطيبين الذين يعشقون مصر حتى النخاع.

وأشار إلى أنه لولا دعم الرئيس السيسي للشباب لما استطاعوا أن يكونو في صدارة المشهد السياسي، مؤكدا أن اختيار الشباب للقائمة كان بفضل خبراتهم وكفاءتهم السياسية.

حقوق المرأة

وقالت نشوى الشريف المرشحة بالقائمة الوطنبة من أجل مصر، إنها ستدافع عن حقوق المرأة في حلايب وشلاتين تحت قبة البرلمان؛ منوهة بأن إقرار نسبة 25% في الدستور كمقاعد للمرأة بمجلس النواب انتصار للمرأة ومكانتها.

وأكدت أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تفتح ذراعها للمرأة والشباب والفتيات وتحتضنهم وتحقق أحلامهم المشروعة على كل المستويات.

وأكد الشيخ وهاج شيخ البشارية بأبو رماد، أن شباب حلايب وشلاتين وأبورماد يحتفون بنموذج شباب التنسيقية وسعداء بثقافتهم وخبراتهم، مشددا على أن تآلف قلوب شباب البحر الأحمر مع قلوب ومشاعر شباب التنسيقية لم يأت من فراغ، وأن مجيء شباب التنسيقية لحدود مصر الجنوبية واستماعهم لمشاكل وقضايا إخوانهم في حلايب وشلاتين وأبورماد السبب وراء هذا التآلف وهذه المحبة.

ووعد شباب التنسيقية أهالي حلايب وشلاتين وأبورماد أن يكونوا صوتهم تحت القبة.



وينظم أهالي الشلاتين مؤتمرا جماهيريا مساء اليوم لأعضاء التنسيقية ليعرضوا برنامجهم السياسي على شباب ومشايخ العائلات.





والجدير بالذكر تتشكل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من ٢٥ حزبا سياسيا وتستهدف تنمية الحياة السياسية وترشح منها ٣١ شابا في الانتخابات البرلمانية الحالية منهم ٢٦ بالقائمة الوطنية من أجل مصر و٥ على مقاعد الفردي.