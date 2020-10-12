مستشار المفتي: الميت الصغير عصفور يشفع لوالديه في الجنة.. فيديو

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما هي مكانة الميت الصغير الذي توفي وعمره أشهر قليلة؟".





وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أن هذا الميت الصغير يعد عصفورا في الجنة فلم يجرَ عليه القلم، فهو نسمة، قائلا للأب والأم "الله يجعل هذا الطفل الصغير ذخرا له في الجنة، ويشفع لأبويه في الجنة".





حكم أذان الطفل الصغير

قال الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتى الجمهورية، إن الأذان يشترط فيه أن الذى يؤذن يكون مميزا، أى فى حدود ثمان أو تسع سنوات.





وأضاف، عاشور، أنه يستحب للطفل جميل الصوت أن يبدأ فى الآذان فى سن العاشرة حتى لا تحدث خلافات بينه وبين زملائه الأطفال لأنه من الممكن أن يغاروا منه، وكذلك من الممكن أن يمنعه أحد الأشخاص الآخرون.





حكم قضاء الصلاة عن الميت