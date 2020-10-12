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ديني

مستشار المفتي: الميت الصغير عصفور يشفع لوالديه في الجنة.. فيديو

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 09:59 م
مستشار المفتي: الميت
مستشار المفتي: الميت الصغير عصفور يشفع لوالديه في الجنة
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محمد شحتة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما هي مكانة الميت الصغير الذي توفي وعمره أشهر قليلة؟".

وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أن هذا الميت الصغير يعد عصفورا في الجنة فلم يجرَ عليه القلم، فهو نسمة، قائلا للأب والأم "الله يجعل هذا الطفل الصغير ذخرا له في الجنة، ويشفع لأبويه في الجنة".

حكم أذان الطفل الصغير
قال الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتى الجمهورية، إن الأذان يشترط فيه أن الذى يؤذن يكون مميزا، أى فى حدود ثمان أو تسع سنوات.

وأضاف، عاشور، أنه يستحب للطفل جميل الصوت أن يبدأ فى الآذان فى سن العاشرة حتى لا تحدث خلافات بينه وبين زملائه الأطفال لأنه من الممكن أن يغاروا منه، وكذلك من الممكن أن يمنعه أحد الأشخاص الآخرون.

حكم قضاء الصلاة عن الميت
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، إن قضاء الصلاة عن الميت لا يجوز شرعًا، منوهة بأن الصلاة فرض عين على كل مسلم.

واستشهدت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز الصلاة عن الميت؟»، بما قال الله تعالى فى كتابه الكريم: «إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا» الآية 103 من سورة النساء.

وأشارت إلى أن الصلاة من العبادات التي لا تسقط عن الميت ولا تبرأ ذمته منها بفعل غيره، وذلك لأنها فرض عين وهي من العبادات البدنية الخالصة.

وأضاف أنه لا ينوب فيها أحد عن أحد بخلاف الصدقة، مشيرة إلى أن هناك اختلافًا بين الفقهاء فيمن يصلي نوافل ويهب ثوابها للميت، فقال بعضهم: يصل الثواب للميت متى وهب له المصلي، وقال بعضهم لا يصل، وبناءً على الأول فإنه لا مانع من صلاة النافلة فقط وليس الفرائض وهبة ثوابها للميت.
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