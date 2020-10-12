شاهد.. زورق خارج عن السيطرة يصطدم بـ رصيف ويطير في الشارع

كشفت لقطات مصورة عبر طائرة الهليكوبتر لحظة انحراف وتحطم زورق سريع خارج عن السيطرة في رصيف خرساني بعد سقوط ثلاثة رجال منه في البحر أثناء التقاطهم صور شخصية.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، قال مكتب شرطة مقاطعة مارتن ببريطانيا في بيان إن الحادث وقع في وقت متأخر من يوم الجمعة في نهر سانت لوسي.

وأوضح البيان أن الثلاث الرجال الذين كانوا على متن الزورق قالوا للسلطات إنهم أجبروا على الغوص تحت الماء عدة مرات" لأن القارب البالغ طوله 24 قدمًا استمر في الدوران حولهم وكاد يضربهم.

فيما يظهر الفيديو القارب يدور حول النهر مرتين، حيث اتجهت في النهاية نحو رصيف خرساني بسرعة عالية و اصطدمت به ، ليتحطم بالكامل.

وفي المقطع ، شوهد القارب وهو يضرب الرصيف بالقرب من شارع في سانت لوسي، ثم انطلق في الجو وضرب رصيفًا ثانيًا قبل أن يتوقف.

وفور وقوع الحادث أرسلت السلطات مروحية وجهت الوحدات البحرية للركاب وبقيت تحلق فوق السفينة حتى تحطمها.