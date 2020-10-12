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سيارات

قطعة مهمة فى سيارتك تنقذك من مأزق كبير على الطريق

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 11:01 م
قطعة هامة فى سيارتك
قطعة هامة فى سيارتك تنقذك من مأزق كبير على الطريق
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قسم السيارات
يتعرض بعض قائدي السيارات إلى عدة أمور عديدة قد تربك حساباته، من الممكن أن يحسن التصرف فيها بسهولة، أو السيناريو السىء أن يقف حائرًا أمامها، و هنا الأمر متوقف على الأدوات المتواجدة بالسيارة، ومن بين أبرز هذه المشكلات التي تواجهك أثناء السير على الطريق، هي  انخفاض مستوى الهواء داخل اطارات سيارتك، أو تعرضها لثقب قد يدفعك لتركيب الإطار البديل "الاستبن".

وفي هذه الحالة ربما يصعب التصرف أمام هذا الموقف، والحل هو اللجوء لمتخصص اطارات لإصلاح هذا الثقب أو معالجة انخفاض مستوى الهواء داخل الإطار.

ولكن من الممكن إنقاذ هذا الموقف ولو لفترة مؤقتة وذلك عن طريق اقتناء "منفاخ الطوارئ" والذي يعد من الكماليات الاساسية لسيارتك، و يتكون منفاخ الطوارئ من قطعتين، فالقطعة الاولي هي الجسم المعدني الخاص بجهاز توليد الهواء، والقطعة الثانية هي الخرطوم الواصل بين هذا الجسم المعدني و اطار السيارة.

يختلف التصميم الكهربائي لهذا الجهاز، فيمكن أن يتصل مباشرة بكهرباء السيارة الداخلية، والتي تتواجد داخل مقصورة القيادة، وربما يكون توصيل الجهاز معتمد على كابل يتم توصيله ببطارية السيارة.

و الاستخدام الصحيح في مثل هذه الحالة، هو توصيل الخرطوم البلاستيكي بالإطار، ثم تتم عملية تشغيل الجهاز بعد توصيله في كهرباء السيارة، ومتابعة ضغط الهواء عن طريق مؤشر مثبت في جسم الجهاز، يقوم هذا المؤشر بإعطاء قراءات تدل على مستوى الهواء الواصل للإطار.

و يتم ضبط كمية الهواء حتى المستوى المناسب، و الجسم المعدني متصل بكشاف إضاءة يتم استخدامه أثناء انعدام الرؤية الليلية، وبعد التأكد من امتلاء إطار سيارتك عليك التوجه الى اقرب مركز لصيانة الإطارات، وذلك للكشف على الحالة العامة للإطار لتجنب المزيد من الاضرار او لتكرار هذا الموقف مرة اخرى.
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