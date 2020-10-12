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رياضة

جمال الغندور: مفيش مشاكل بيني وبين عصام عبد الفتاح

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:20 م
صدى البلد
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محمد سمير
أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق،  أن علاقته بعصام عبد الفتاح جيدة.

وقال الغندور خلال حواره لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الاعلامي كريم خطاب عبر اذاعة نجوم اف ام: " ليس هناك اي ازمات بيني وبين عصام عبد الفتاح.

واكد: لم ارفض المساعدة نهائيا عندما كان عبد الفتاح مسئولا عن لجنة التحكيم، كلام غير صحيح.

واتم كلماته: دائما الازمات تكون بين حكام ابناء الجيل الواحد، اما الفرق بيني وبين عصام عبد الفتاح ثمانية سنوات.

واشاد جمال الغندور بالمستوى التحكيمي هذا الموسم بالدوري المصري مقارنة بالمواسم السابقة بفضل تطبيق تقنية الفيديو.

وقال الغندور "تقنية الفيديو اضافت كثيرا للعدالة التحكيمية، الاداء الاعلامي المتعصب يظهر الحكام بشكل سيء.

واكد: "التحكيم هذا الموسم أكثر عدالة عن المواسم السابقة بفضل تطبيق تقنية  الفيديو".

وشدد جمال الغندور، أن تطبيق التقينة في الكرة المصرية مازال في البداية، وبروتوكول تطبيق تقنية الفيديو،ولا يسمح بانتقاد الأضلاع الآخرى القائمة على تطبيق التقنية، موضحا أن الحد الأدني بالوقت الحالي هو ست كاميرات لتصوير المباريات، وهو الأمر المتوافر حاليا، لكن هناك بعض الحالات تحتاج إلى زاويا عديدة لمشاهدة الحالة، وفي حالة وجود أي أزمة في تطبيق تقنية الفيديو، قبل المباريات، فإن البروتوكول يؤكد إقامة المباراة بدون التقنية.

واختتم "الغندور" تصريحاته، أن ما حدث خلال الفترة الأخيرة، أمر إيجابي للغاية، وتسير الكرة المصرية للأمام ويتم التقدم فيها بشكل جيد، والبداية جيدة نوعا ما.

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