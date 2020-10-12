جمال الغندور: مفيش مشاكل بيني وبين عصام عبد الفتاح

أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق، أن علاقته بعصام عبد الفتاح جيدة.





وقال الغندور خلال حواره لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الاعلامي كريم خطاب عبر اذاعة نجوم اف ام: " ليس هناك اي ازمات بيني وبين عصام عبد الفتاح.





واكد: لم ارفض المساعدة نهائيا عندما كان عبد الفتاح مسئولا عن لجنة التحكيم، كلام غير صحيح.





واتم كلماته: دائما الازمات تكون بين حكام ابناء الجيل الواحد، اما الفرق بيني وبين عصام عبد الفتاح ثمانية سنوات.



