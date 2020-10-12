قريبا جدا.. مدير منظمة الصحة العالمية يعلن موعد ظهور لقاح كورونا

صرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ، تيدروس جيبريسوس، اليوم الاثنين، بأن التوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا بات قريبًا جدًا.





وقال "جيبريسوس"، خلال قمة أفريقيا التي تنظمها صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية عبر الإنترنت، إنه يتوقع أن يكون اللقاح جاهزًا في أواخر العام الجاري، أو مطلع العام القادم.





وشدد "جيبريسوس"، على أهمية استخدام أساليب الوقاية اللازمة، وعلى اتباع الإجراءات الصحية الموصي بها للتغلب على هذه الجائحة.





وأكد على أن تجاهل هذه الإجراءات، يساهم في بقاء فيروس كورونا لوقت طويل معنا.





وأفادت منظمة الصحة العالمية بأنها تقوم بدراسة 9 لقاحات موجودة لديها، وبانتظار لقاحات أخرى.



