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أخبار العالم

قريبا جدا.. مدير منظمة الصحة العالمية يعلن موعد ظهور لقاح كورونا

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:01 م
تيدروس جيبريسوس
تيدروس جيبريسوس
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محمد عثمان
صرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس جيبريسوس، اليوم الاثنين، بأن التوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا بات قريبًا جدًا.

وقال "جيبريسوس"، خلال قمة أفريقيا التي تنظمها صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية عبر الإنترنت، إنه يتوقع أن يكون اللقاح جاهزًا في أواخر العام الجاري، أو مطلع العام القادم.

وشدد "جيبريسوس"، على أهمية استخدام أساليب الوقاية اللازمة، وعلى اتباع الإجراءات الصحية الموصي بها للتغلب على هذه الجائحة.

وأكد على أن تجاهل هذه الإجراءات، يساهم في بقاء فيروس كورونا لوقت طويل معنا.

وأفادت منظمة الصحة العالمية بأنها تقوم بدراسة 9 لقاحات موجودة لديها، وبانتظار لقاحات أخرى. 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، مما يروج له البعض من السماح بحرية انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد بين الناس، حتى تنتقل العدوى لأكبر عدد ممكن من السكان، وتتولد لديهم "مناعة القطيع" التي ستكون إيذانًا بانتهاء الفيروس، وفق ما ذكرت شبكة "سي إن إن".

اعتبرت المنظمة إن هذا التفكير غير صحيح، وقد يعجل بكوارث كبيرة، حيث قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن تعريض الناس للفيروس لتحقيق مناعة القطيع "ليس خيارا".

قال تيدروس "إن السماح لفيروس خطير لا نفهمه تمامًا أن ينطلق بحرية ،هو ببساطة أمر غير أخلاقي"، مضيفًا أن مناعة القطيع هي "مفهوم يستخدم للتطعيم".

وأضاف "على سبيل المثال ، تتطلب مناعة القطيع ضد الحصبة تلقيح حوالي 95٪ من السكان".

وتابع تيدروس "ستتم حماية الـ 5٪ المتبقيين من حقيقة أن الحصبة لن تنتشر بين أولئك الذين تم تطعيمهم".

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