AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مفاجأة.. رئيس قسم الحالات الحرجة بنيويورك يكشف سر علاج ترامب بعد إصابته بكورونا.. فيديو

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:20 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الدكتور حسام أمين رئيس قسم الحالات الحرجة بنيويورك، إن حالات فيروس كورونا في مصر وصلت إلى مرحلة الثبات، مؤكدا ان اصابات فيروس كورونا في العالم مرتبطة بجهاز المناعة .

وأضاف حسام أمين خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم ، ان فيروس كورونا مع الوقت سينتهي تماما والشعب المصري لديه مناعة أقوى من الشعوب الاخري، لافتا الي ان المناعة التي يأخذها الجسم من فيروس كورونا من الممكن ان تستمر 37 عاما .

وأوضح حسام أمين ، ان فيروس كورونا الان اصبح ضعيف وهناك الان مناعة لدى الكثير من المواطنين ضد فيروس كورونا وبالتالي هذا ما يجعل أعداد الإصابات أقل من السابق .

وتابع : ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تم تشخيص حالته سريعا وتعاطي دواء الريمدسفير وهذا يساعد علي علاج مرضى فيروس كورونا إذا تم تشخيصه مبكرا لافتا إلى أن التوقيت مهم جدا في علاج فيروس كورونا.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طبيب يحذر: التوصل إلى لقاح كورونا لا يعني التخلي عن الإجراءات الاحترازية

الصحة تعلن موعد التوصل للقاح كورونا.. فيديو

أبرز دراسات الأسبوع: فيروس كورونا يسبب الكوابيس.. هيدروكسي كلوروكين لا يمنعه.. ونقص هرمون التستوسيرون علامة على إصابة الرجال.. والقهوة تحسن من حالة سرطان القولون

أستاذ مناعة يفجر مفاجأة حول العلاج الذي يتناوله "ترامب" لعلاج كورونا..فيديو

استشاري مناعة: ترامب يتناول عقارا تجريبيا جديدا.. وحالته الصحية مستقرة.. فيديو

كوكتيل الأجسام المضادة.. طبيب يكشف تفاصيل دواء كورونا الذى تناوله ترامب وسبب صعوبة توفيره

ترشيحاتنا

عقب تجربته على 12 ألف مواطن.. روسيا تعلن نجاح لقاح كورونا

في ذكرى ميلاد فؤاد شفيق.. وضع شرطا غريبا لتمثيل مشهد مع أم كلثوم

هل فيروس كورونا يعيش على النقود؟.. تعرف على الطريقة الصحيحة لتطهيرها

50 دعاء للهم والحزن والخوف.. ترديد أحدها ينجيك من المهالك

بعد تسليم الكويت 3 عناصر إخوانية لمصر.. أحمد موسى يستعرض تسريبا جنسيا لإرهابي هارب

ميدو: محمد إبراهيم عايز يروح بيراميدز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جاجوار البريطانية تعلن عن XF الهجينة أحدث سياراتها الفارهة..صور

فورد تطرح موستنج Mach 1 خارج الأسواق الأمريكية..صور

انتزعت الجنين من أحشائها.. مجرمة تقتل صديقتها الحامل بلا رحمة