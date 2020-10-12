مفاجأة.. رئيس قسم الحالات الحرجة بنيويورك يكشف سر علاج ترامب بعد إصابته بكورونا.. فيديو

قال الدكتور حسام أمين رئيس قسم الحالات الحرجة بنيويورك، إن حالات فيروس كورونا في مصر وصلت إلى مرحلة الثبات، مؤكدا ان اصابات فيروس كورونا في العالم مرتبطة بجهاز المناعة .





وأضاف حسام أمين خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم ، ان فيروس كورونا مع الوقت سينتهي تماما والشعب المصري لديه مناعة أقوى من الشعوب الاخري، لافتا الي ان المناعة التي يأخذها الجسم من فيروس كورونا من الممكن ان تستمر 37 عاما .





وأوضح حسام أمين ، ان فيروس كورونا الان اصبح ضعيف وهناك الان مناعة لدى الكثير من المواطنين ضد فيروس كورونا وبالتالي هذا ما يجعل أعداد الإصابات أقل من السابق . لدىالمواطنينأعدادالإصاباتأقل



