أحمد موسى: أبو العينين يخدم المواطن سواء حصل على صوته أو لا

أكد الإعلامي أحمد موسى، أهمية المشاركة في الانتخابات البرلمانية؛ موضحا أن المواطن من حقه أن ينتخب من يريد وأن يختار القائمة الذي يريد أن تمثله في البرلمان.





وأوضح موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن دور المواطن مهم جدا في اختيار ممثله في مجلس النواب؛ مرددا: «في 60 مليون ليهم صوت انتخابي يخاطبهم ينزلوا قدام الصندوق ويختاروا المرشح الصح».





وأكد موسى، أن النائب محمد أبو العينين عن دائرة الجيزة والدقي والعجوزة، لم يطلب من أحد أن ينتخبه ودائما يقول للمواطن: «سواء أديتني صوتك أو لا أنا معك وأخدمك».





وأشار موسى، أن جميع مرشحي مجلس النواب على أرضية وطنية واحدة ولا نخوّن أحدا غير أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية وهم بالفعل غير موجودين ضمن المرشحين.





وأكد موسى، أن الانتخابات سوف يكون عليها إشراف قضائي كامل؛ والصناديق هي الحكم بين الجميع.



