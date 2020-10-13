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حوادث

اليوم .. مجلس الدولة يعقد ندوة حول الإشراف على الانتخابات

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 07:22 ص
مجلس الدولة
مجلس الدولة
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محمد زهير
يعقد مجلس الدولة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات؛ ندوه غدا الثلاثاء حول إشراف القضاة على الانتخابات البرلمانية، بحضور أكثر من 350 من قضاة وأعضاء المجلس باحدى فنادق مدينة نصر.

يحضر الندوة رئيس مجلس الدولة ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وأعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والأمين العام لمجلس الدولة، ولفيف من شيوخ قضاة المجلس.

وقال المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة والمتحدث الرسمي، إن الندوه  تأتي في إطار إعداد وتجهيز قضاة المجلس للمشاركة في عملية الاشراف على الانتخابات البرلمانية 2020، كمسئولية قومية تحتم على الجميع الإعداد الجيد لها وحسن إدارتها والمشاركة فيها.

أضاف الأمين العام لمجلس الدولة والمتحدث الرسمي، أنه سيتم مناقشة الإشراف القضائي على الانتخابات وأهمية إشراف أعضاء الجهات والهيئات القضائية على العملية الانتخابية وعمل اللجان العامة، دور القاضي في الإشراف على عملية الاقتراع باللجان الفرعية وما يجب أن يتحلى به أثناء قيامه بتلك المهام.

كما سيتم مناقشة الإجراءات الاحترازية التي يجب مراعاتها خلال مباشرة عمله، والإجراءات التي تتخذها الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان حسن سير وتنظيم العملية الانتخابية.

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