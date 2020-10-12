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برلمان

مرشحة تنسيقية الشباب: سأعمل على إعادة لقب "المؤرخ المصري"

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:33 م
مي كرم جبر
مي كرم جبر
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عبد الرحمن سرحان
التقت مي كرم جبر، المرشحة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لانتخابات مجلس النواب، ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا بمجموعة من طالبات الجامعات المصرية المختلفة للتعرف على رؤيتهن حيال وضع التعليم الجامعي والمناهج الدراسية، وآليات تطويرها ليتناسب خريجها مع سوق العمل.

وأوضحت جبر بأن أهمية الاستماع للطلاب لا تقل عن رؤى واضعي المناهج الدراسية لأن الطلاب يحتكون بسوق العمل قبل التخرج بعام أو أكثر، وهذا يخلق بداخلهم نظرة واضحة حول ما يتمنوه من الدراسة لتجعلهم قادرين على إيجاد فرصة عمل في أسرع وقت. 

وشهد اللقاء عدة مقترحات مهمة من خلال الحديث معهن بشأن تطوير العملية التعليمية، في جوانب متعددة فيما يخص الدراسة، والتي جاء على رأسها  توفير ساعات متوازية للجانب العملي بالدراسة في الكليات النظرية، حيث اعتبرن أن هذه أولى خطوات تخريج شباب مؤهل لسوق العمل، وهو ما اتفقت معه مي جبر.

وقالت مي جبر في بيان لها إن اللقاء خرج أيضًا بعدة مبادرات منها استغلال خبرة خريجي كليات الآداب تخصص تاريخ لرصد وتدوين المرحلة التي نعيشها الآن وعودة لقب "المؤرخ المصري" بين الشباب المصري المثقف وأن يتم إعداد دورات تدريبية على الأسلوب العلمي لتدوين التاريخ.
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