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رياضة

فشل انتقال عمر خربين لنادي الزمالك.. تفاصيل

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:08 م
عمر خربين
عمر خربين
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إسماعيل محمود
أكد الإعلامي السعودي سعود المشعل، اليوم الإثنين، فشل صفقة انتقال السوري عمر خربين مهاجم نادي الهلال لنادي الزمالك، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت هناك محاولات مرتبطة بـ عمر خربين، للانتقال لصفوف نادي الزمالك، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادمًا من نادي الهلال السعودي لتدعيم خط الهجوم تحسبًا لرحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق.

ونشر "المشعل"، تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قال فيها "تعثرت مفاوضات الزمالك لـ انتقال عمر خربين ومن المرجح استمراره مع الهلال حتى نهاية الموسم".

وكان الهلال وقع عقدًا احترافيًّا مع خربين صيف 2017، لمدة 4 مواسم، تبقى منه عام واحد، وقدم اللاعب مستويات مميزة مع بداية قدومه إلى النادي، وحقق جائزة أفضل لاعب في آسيا.


وخاض عمر خربين عدة تجارب احترافية في الدوريات العربية غير الهلال، مثل الظفرة الإماراتي، والميناء العراقي، إضافةً إلى بيراميدز.

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