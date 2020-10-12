فشل انتقال عمر خربين لنادي الزمالك.. تفاصيل

أكد الإعلامي السعودي سعود المشعل، اليوم الإثنين، فشل صفقة انتقال السوري عمر خربين مهاجم نادي الهلال لنادي الزمالك، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وكانت هناك محاولات مرتبطة بـ عمر خربين، للانتقال لصفوف نادي الزمالك، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادمًا من نادي الهلال السعودي لتدعيم خط الهجوم تحسبًا لرحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق.





ونشر "المشعل"، تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قال فيها " تعثرت مفاوضات الزمالك لـ انتقال عمر خربين ومن المرجح استمراره مع الهلال حتى نهاية الموسم".



