AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مشادات بين لاعبي حرس الحدود والزمالك عقب انتهاء المباراة

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:07 م
الزمالك وحرس الحدود
الزمالك وحرس الحدود
Advertisements
محمد رشاد - كيرلس صلاح- احمد رمضان
دخل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود فى مشادات مع لاعبي الزمالك، عقب إطلاق الحكم محمود ناجي صافرة نهاية المباراة التى جمعت بينهما على استاد المكس في الإسكندرية فى إطار مباريات الأسبوع 33 من الدوري المصري.

ودخل اللاعب مصطفى جمال فى مشادة كلامية مع لاعبي الزمالك إمام عاشور وأوباما عقب المباراة، وتدخل جنش لفض المشادة بين اللاعبين.

واقتنص الزمالك فوزا ثمينا على مضيفه حرس الحدود بنتيجة 2-1، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد المكس بالإسكندرية فى إطار مباريات الإسبوع الثالث والثلاثون من الدوري المصري الممتاز.

سجل أهداف المباراة عمرو الحلواني لحرس الحدود فى الدقيقة 7 من زمن المباراة ، قبل ان يدرك مصطفى محمد هدف التعادل فى الدقيقة 64 من زمن اللقاء،  وأضاف محمود الونش الهدف الثاني للزمالك فى الدقيقة 75. 

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى النقطة 68 فى المركز الثاني ويصعب مهمة بيراميدز في اقتناص فرصة الوصافة، بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة 30 فى المركز الـ16 ويقضي على حظوظه فى البقاء فى الدوري الممتاز.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عقب الفوز على حرس الحدود.. وليد سليمان يوجه رسالة للجمهور

محمد هاني يخرج عن صمته: من يسبون أبي وأمي أطفال 9 سنين

حمدي فتحي يحتفل بفوز الأهلي على حرس الحدود

قناة الأهلي تحتفل بعيد ميلاد أحمد الشيخ

مروان محسن يهنئ أحمد الشيخ بعيد ميلاده

حمدى فتحي يحتفل بعيد ميلاد أحمد الشيخ.. شاهد

ترشيحاتنا

شيخ المدربين المصريين.. 5 عوامل لم تساعد طلعت يوسف للنجاح في الاتحاد السكندري

عقب تجربته على 12 ألف مواطن.. روسيا تعلن نجاح لقاح كورونا

الأهلي يحسم الأمر: محمد إبراهيم خارج حساباتنا

الصحة العالمية: الاعتماد على مناعة القطيع من كورونا عمل غير أخلاقي

كواليس جديدة من تصوير مسلسل الاختيار.. أمير كرارة: زوجة المنسي كانت كل ما تشوفني في التصوير تعيط

أحمد الشناوي يحسم الجدل بشأن ضربة الجزاء غير المحتسبة لـ حرس الحدود

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جاجوار البريطانية تعلن عن XF الهجينة أحدث سياراتها الفارهة..صور

فورد تطرح موستنج Mach 1 خارج الأسواق الأمريكية..صور

انتزعت الجنين من أحشائها.. مجرمة تقتل صديقتها الحامل بلا رحمة