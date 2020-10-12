مشادات بين لاعبي حرس الحدود والزمالك عقب انتهاء المباراة

ودخل اللاعب مصطفى جمال فى مشادة كلامية مع لاعبي الزمالك إمام عاشور وأوباما عقب المباراة، وتدخل جنش لفض المشادة بين اللاعبين.

واقتنص الزمالك فوزا ثمينا على مضيفه حرس الحدود بنتيجة 2-1، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد المكس بالإسكندرية فى إطار مباريات الإسبوع الثالث والثلاثون من الدوري المصري الممتاز.





سجل أهداف المباراة عمرو الحلواني لحرس الحدود فى الدقيقة 7 من زمن المباراة ، قبل ان يدرك مصطفى محمد هدف التعادل فى الدقيقة 64 من زمن اللقاء، وأضاف محمود الونش الهدف الثاني للزمالك فى الدقيقة 75.





الفوز رفع رصيد الزمالك إلى النقطة 68 فى المركز الثاني ويصعب مهمة بيراميدز في اقتناص فرصة الوصافة، بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة 30 فى المركز الـ16 ويقضي على حظوظه فى البقاء فى الدوري الممتاز.