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رياضة

محمد إبراهيم يتصدر تويتر بعد أنباء انتقاله للأهلي

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:11 م
محمد ابراهيم
محمد ابراهيم
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #محمد_ابراهبم بعد أنباء إنهاء الأهلي تعاقده مع اللاعب.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏لا محمد إبراهيم إيه، معلش قفشة مسيره يتطور ويجيب مستواه ولعيب مبشر ومحترم هنصبر عليه" و "‏طيب بعيدا عن الخناقة اللي قايمة على مين أفضل محمد إبراهيم ولا ناصر ماهر أنا بقول نتوكل ع الله ونخلص في جاستن سيرينو أحسن من الاتنين ومستر موسيماني كان قال إن المفاوضات هتبقى أسهل من الأول بعد تعيينه كوتش للأهلي! ".


وقال آخر" ‏أنا مش عارف إيه حكاية محمد إبراهيم إللي كل ما تخلص حد يفتحها تاني ويأكدها عندنا في ولادنا المعارين إللي أحسن منه ومحدش يقوللي دا محترم ودا مش عارف إيه محترم ربنا يوفقه بس بعيد عن الأهلي" و" ‏صفقة محمد إبراهيم صراحة انا بالنسبه لي رجوع ناصر ماهر أفضل بمراحل ".




وأضاف آخرون "‏الاهلي بيدور علي مهاجم وهو عندو صلاح محسن عاوز محمد ابراهيم  وهو عنده  ناصر ماهر لي تصرف فلوس وانت عندك لعيبه اتجهزت للمشركه معاك بشكل كبير!!" و" ‏الناس الى بتتكلم عن التعاقد مع محمد ابراهيم  هما شايفينه أفضل من ناصر ماهر فى ايه ؟؟".. 
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