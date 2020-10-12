محمد إبراهيم يتصدر تويتر بعد أنباء انتقاله للأهلي

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #محمد_ابراهبم بعد أنباء إنهاء الأهلي تعاقده مع اللاعب.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏لا محمد إبراهيم إيه، معلش قفشة مسيره يتطور ويجيب مستواه ولعيب مبشر ومحترم هنصبر عليه" و "‏طيب بعيدا عن الخناقة اللي قايمة على مين أفضل محمد إبراهيم ولا ناصر ماهر أنا بقول نتوكل ع الله ونخلص في جاستن سيرينو أحسن من الاتنين ومستر موسيماني كان قال إن المفاوضات هتبقى أسهل من الأول بعد تعيينه كوتش للأهلي! ".









وقال آخر" ‏أنا مش عارف إيه حكاية محمد إبراهيم إللي كل ما تخلص حد يفتحها تاني ويأكدها عندنا في ولادنا المعارين إللي أحسن منه ومحدش يقوللي دا محترم ودا مش عارف إيه محترم ربنا يوفقه بس بعيد عن الأهلي" و" ‏صفقة محمد إبراهيم صراحة انا بالنسبه لي رجوع ناصر ماهر أفضل بمراحل ".















