أحمد موسى: ذهاب 60 مليونًا للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمان 2020 هو قمة الديمقراطية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن 60 مليون مصري لهم حق التصويت في الانتخابات البرلمانية القادمة، موضحا أن القضاة المصريين سوف يشرفون على الانتخابات بطريقة كاملة.





وقال موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ «قضاة مصر لديهم قسم ورسالة وأمانة ومشهود لهم بالكفاءة والنزاهة»؛ مرددا: « الديمقراطية هي أن تذهب إلى صناديق الاقتراع وتدلي بصوتك بمنتهى الحرية».





وأشار موسى، إلى أنه يدعم النائب محمد أبو العنين ولكنه لا يوجه لانتخابه؛ لافتا إلى أن تاريخ أبوالعينين البرلماني مشرف وحافل بالإنجازات.





وقال النائب محمد أبو العينين فى مؤتمر انتخابى، "لقاؤنا اليوم هو عهد بالوفاء، وشعار الحملة هو «معا من أجل مصر» وهذا الشعار الذي يجمعنا ويوحد قلوبنا وعقولنا، ونقوله للعالم أجمع، مضيفا أنه في خدمة أهالي الجيزة بصرف النظر عن الانتخابات"، مضيفا "أنا خدام أبناء الدائرة بصرف النظر عن الفوز بالانتخابات".





وأشار أبو العينين إلى أنه تواصل مع محافظ الجيزة لعمل ممشى بطول الكورنيش لكي يستمتع المواطن الجيزاوي بالنيل، وسيتم رصف جميع الطرق الداخلية، وقام بإرساله للمحافظ برصف وإنارة شوارع دائرة الناحية وسيتم التنفيذ في أقرب وقت.





وتابع أبو العينين "الدقي في وبين السريات وداير الناحية وسليمان جوهر وولاد علام والسكك الحديد والأوقاف والجلاء ونادي الصيد ومية عقبة والحيتية وأرض اللواء في قلبي ".





وأشار إلى أن جمعية أبو العينين سيكون لها دور كبير لخدمة أهالي الدائرة خلال الفترة المقبلة ، وسيتم متابعة ليس التنفيذ فقط ولكن سيتم متابعة جودة وكفاءة التنفيذ، وطمأن جميع أهالي الدائرة بإقامة صالون النائب لمناقشة المشكلات التي يعاني منها المواطنون وسيكون اجتماعها كل فترة مع بعض ممثلي المناطق المختلفة كما سيتم تنفيذ جولات ميدانية على كل المناطق.









وأوضح قائلا: “تقدمت بأكثر من 30 طلبًا للمحافظ كلها خدمات لأهالي الدائرة وتم الموافقة عليها، لافتا إلى أنه سيتم فتح مكاتب كثيرة لخدمة أهالي الدائرة في كافة ربوع الدائرة.





وأشار إلى أنه تم الانتهاء من دراسة الدائرة، وقسمت فرق العمل إلى 3 فرق لرصد كل كبيرة وصغيرة عن مشكلات الدائرة، قائلًا: “أخذت عهد على نفسي أن أكون تحت أمركم في كل مكان”.





وتابع النائب أبو العينين: «أعاهدكم أنه خلال الفترة المقبلة نبدأ المشوار معا من اليوم، وخلال فترة وجيزة تنتهي من الدراسات المستفيضة لكل مشكلات الدائرة، لأن الجيزة تستحق ذلك لأنها محافظة عريقة يمتد تاريخها إلى أكثر من 7 آلاف سنة، والله سبحانه وتعالى منح مصر قائدًا عظيمًا استطاع أن يغير مجرى التاريخ، وأنقذ مصر من احتلال الثروات والعقول، وهو أول من ألقي بنفسه أمام كل التحديات التي كانت وقتها ».





وأكد النائب أبو العينين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع أن يجهز القوات المسلحة على أعلى مستوى، من خلال شراء أحدث الأسلحة المتطورة عالميا، لأنه أدرك جيدا أن القوة هي التي تحمي الشعوب، وشاهدنا ذلك جيدا أثناء أزمة ليبيا وكيف أرسلت مصر للعالم رسالة قوية ممنوع الاقتراب من حدود معينة على الحدود الغربية.





واستطرد أبو العينين: “مصر كانت تعاني الضعف والهوان منذ 2011 وكيف استطاع الرئيس أن يعبر بمصر من عنق الزجاجة لتحقق مصر أعلى معدل تنمية بين دول العالم، نحن الآن نحتفل بالنصر الاقتصادي العظيم والتنمية الاقتصادية الكبيرة التي تحققت على يد الرئيس السيسي، ووجه النائب محمد ابو العنين تحية عظيمة باسم شعب الجيزة للرئيس السيسي علي كل هذه الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع.