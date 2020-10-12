بسيوني: خدمة التأمين الصحي ببورسيعد تقدم على مدار 24 ساعة.. فيديو

أكد الدكتور أحمد بسيونى، استشارى المخ والأعصاب، مسؤول بهيئة الرعاية الصحية أن نجاح عملية القسطرة المخية صعبة وتنقسم لشقين علاجية وتشخيصية، وكان هناك حالة لمريض وكانت تشخيصية.





وأضاف بسيوني خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن أن هذه العملية تعد الأولى من نوعها فى المحافظة، وصعبة لأن الجهاز الخاص بها يصل سعره إلى 12 مليون جنيه لأنها تقنية محدودة فى العالم.





وتابع استشارى المخ والأعصاب أن منظومة التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد مجهزة بشكل كامل، مشيرا إلى أن الخدمة تقدم طوال الوقت والكشف يتم على مدار 24 ساعة في اليوم.





وأشار بسيوني إلى أن مثل تلك العمليات تحتاج إلى تكنولوجيا عالية للغاية ومصر بها كل المستهلكات الموجودة فى أفضل الأماكن بالعالم.



