AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بسيوني: خدمة التأمين الصحي ببورسيعد تقدم على مدار 24 ساعة.. فيديو

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:23 م
هيئة التأمين الصحي
هيئة التأمين الصحي ببورسعيد
Advertisements
محمود محسن
أكد الدكتور أحمد بسيونى، استشارى المخ والأعصاب، مسؤول بهيئة الرعاية الصحية أن نجاح عملية القسطرة المخية صعبة وتنقسم لشقين علاجية وتشخيصية، وكان هناك حالة لمريض وكانت تشخيصية.

وأضاف بسيوني خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن أن هذه العملية تعد الأولى من نوعها فى المحافظة، وصعبة لأن الجهاز الخاص بها يصل سعره إلى 12 مليون جنيه لأنها تقنية محدودة فى العالم.

وتابع  استشارى المخ والأعصاب أن منظومة التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد مجهزة بشكل كامل، مشيرا إلى أن الخدمة تقدم طوال الوقت والكشف يتم على مدار 24 ساعة في اليوم.

وأشار بسيوني إلى أن  مثل تلك العمليات تحتاج إلى تكنولوجيا عالية للغاية ومصر بها كل المستهلكات الموجودة فى أفضل الأماكن بالعالم.

وقال استشارى المخ والأعصاب  أن الخدمة الطبية ارتفعت لتضاهى أفضل الخدمات الموجودة فى العالم كله.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هيئة الرعاية الصحية : إجراء ١٦٢٩ عملية كبرى ودقيقة بمستشفى النصر ببورسعيد

الرعاية الصحية: إجراء 1629 عملية كبرى بمستشفى النصر ببورسعيد

استشاري مخ وأعصاب: شريحة إيلون ماسك قد تصيب مستخدمها بالشلل النصفي.. فيديو

الرعاية الصحية: إجراء حزمة عمليات فائقة الدقة لأول مرة بمستشفى النصر ببورسعيد .. وأحمد السبكي يوجه الشكر للفريق الطبي ويصفهم بـ"شركاء النجاح"..صور

لأول مرة في بورسعيد .. نجاح أول قسطرة مخية لمريضة مسنة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل

ترشيحاتنا

ألمانيا تعلن موعد توفر لقاح فيروس كورونا

هل فيروس كورونا يعيش على النقود؟.. تعرف على الطريقة الصحيحة لتطهيرها

انتزعت الجنين من أحشائها.. مجرمة تقتل صديقتها الحامل بلا رحمة

سبب انفجار وسط العاصمة العراقية بغداد.. وسائل إعلام تكشفه

بـ كليب عرقسوسي.. مصطفى شوقي يحصد 10.3 ملايين مشاهدة

جسّدت عمرو بن العاص.. رضا حامد يكشف دور نور الدمرداش في انطلاقته فنيا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جاجوار البريطانية تعلن عن XF الهجينة أحدث سياراتها الفارهة..صور

فورد تطرح موستنج Mach 1 خارج الأسواق الأمريكية..صور

انتزعت الجنين من أحشائها.. مجرمة تقتل صديقتها الحامل بلا رحمة