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خريج هندسة.. رضا حامد يكشف سر أدواره الكوميدية ومن السبب في اكتشافها| شاهد

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:16 م
رضا حامد
رضا حامد
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محمد حليم قنديل
قال الفنان رضا حامد، إنه بدأ مشواره الفني بجدية كبيرة جدا، ويعرض له مسلسل "السقوط فى بئر سبع" عندما كان يجسد فيه دور ضابط مخابرات قوي جدا.

وأضاف «حامد» خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" الفضائية، أن قام بعمل مسلسلات دينية وكان يقوم بأداء باللغة العربية الفصحي، موضحا أنه يتحدث طبيعي مثل الجميع.

وتابع رضا حامد، أنه خريج كلية الهندسة قسم الميكانيكا، مشيرا إلى أن فكرة الحديث بطريقة سريعة وغير مفهومة جاءت له من شرح الدكاترة فى المحاضرات عندما كانوا يشرحون بطريقة سريعة والطلاب لا يستطيعون كتابة جميع ما يقولون وراءهم.

وأوضح رضا حامد، أنه كان لديه صديق تاجر سيارات وأخذ منه سيارة وبعد ذلك تم اكتشاف أعطال بالسيارة وقام بردها له مرة أخري وعند رجوعه له كان يتحدث معه بطريقة سريعة وغير مفهومة، ومنذ ذلك لاحظ أن تلك الطريقة فى الحديث تكون كوميدية ولابد من استغلالها فى الفن.

وأشار إلى أنه قام بعمل أول برنامج له وكان اسم البرنامج "انت بتقول ايه" فى شركة صوت القاهرة مع جميع زملائه الفنانين، منهم الفنانة سمية الألفى التى كانت تخجل من أن تقول له أنت بتتكلم وتقول أيه.
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