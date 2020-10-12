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وزير قطاع الأعمال يكشف آخر المستجدات الخاصة بأجور العاملين.. فيديو

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:19 م
وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال
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إبراهيم القادري
قال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال ، إن الاجتماع الذى تم عقده اليوم مع رئيس مجلس الوزراء هو اجتماع دوري لمناقشة القضايا المعلقة التي تحتاج الي دعم من الرئيس .

وأضاف هشام توفيق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم ، ان الامور التي تخص الحقوق المالية والأجور قمنا بجمعها في مسودة وقمنا بتوزيعها علي اللجان النقابية وعلى الشركات للمناقشة وهناك شركات ارسلت الينا استفسارات وملاحظات .

واوضح هشام توفيق ،: أننا كلفنا جميع الشركات بعمل النماذج النهائية حتي نكون علي أهبة الاستعداد لمناقشة الشركات والنقابات وقمنا بإصدار بيان صحفي لشرح كافة مفردات الأجور الخاصة بالعاملين .

وتابع : ان الاشياء الاساسية جميعا سيتم زيادتها وقمنا بعمل ما يسمى بالأجر الوظيفي وهو الأجر الأساسي بالإضافة إلى الأجر المكمل له والعلاوات .

واكمل : أن المنح والمناسبات التي يتحصل عليها بعض العمال وعمال آخرين لا يحصلون عليها سيتم اضافتها علي الأجر الوظيفي للجميع.
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