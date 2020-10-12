وزير قطاع الأعمال يكشف آخر المستجدات الخاصة بأجور العاملين.. فيديو

قال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال ، إن الاجتماع الذى تم عقده اليوم مع رئيس مجلس الوزراء هو اجتماع دوري لمناقشة القضايا المعلقة التي تحتاج الي دعم من الرئيس .





وأضاف هشام توفيق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم ، ان الامور التي تخص الحقوق المالية والأجور قمنا بجمعها في مسودة وقمنا بتوزيعها علي اللجان النقابية وعلى الشركات للمناقشة وهناك شركات ارسلت الينا استفسارات وملاحظات .





واوضح هشام توفيق ،: أننا كلفنا جميع الشركات بعمل النماذج النهائية حتي نكون علي أهبة الاستعداد لمناقشة الشركات والنقابات وقمنا بإصدار بيان صحفي لشرح كافة مفردات الأجور الخاصة بالعاملين . النماذجأهبةبإصدارالأجور





وتابع : ان الاشياء الاساسية جميعا سيتم زيادتها وقمنا بعمل ما يسمى بالأجر الوظيفي وهو الأجر الأساسي بالإضافة إلى الأجر المكمل له والعلاوات .



