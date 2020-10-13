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بين الناس

مواطن يستغيث بوزارة الصحة لإجراء عملية تثبيت الفقرات القطنية

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 07:22 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن السيد محمد محمود مصطفى ، المقيم فى كفر الصارم مركز زفتى محافظة الغربية ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بوزارة الصحة؛ مساعدته في إجراء عملية تثبيت الفقرات القطنية .

ويقول فى رسالته : تكاليف العملية مش قادر عليها لأنى قاعد من الشغل من مدة طويلة ومحتاج اركب 8مسامير واربع شرائح  ، وتكاليف المستلزمات ما بين 18000الى 20000 ، غير فلوس المستشفى ، وانا نفسى اخلص واعمل العملية وارجع اشتغل واقدر أوفى طلبات اولادى .
للتواصل مع القارئ 
01004787770-   0404698319

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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