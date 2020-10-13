مواطن يستغيث بوزارة الصحة لإجراء عملية تثبيت الفقرات القطنية

ناشد المواطن السيد محمد محمود مصطفى ، المقيم فى كفر الصارم مركز زفتى محافظة الغربية ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بوزارة الصحة؛ مساعدته في إجراء عملية تثبيت الفقرات القطنية .





ويقول فى رسالته : تكاليف العملية مش قادر عليها لأنى قاعد من الشغل من مدة طويلة ومحتاج اركب 8مسامير واربع شرائح ، وتكاليف المستلزمات ما بين 18000الى 20000 ، غير فلوس المستشفى ، وانا نفسى اخلص واعمل العملية وارجع اشتغل واقدر أوفى طلبات اولادى .

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



