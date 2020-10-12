مدير التحالف الأمريكي يفضح تآمر أوباما وهيلاري كلينتون على مصر

قال توم حرب مدير التحالف الأمريكي _ شرق أوسطي الديمقراطي، أن ترسب هيلاري كلينتون وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، كان عبارة عن 33 ألف بريد إلكتروني تم العثور عليها.





وأشار موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن هيلاري كلينتون كسرت التلفون الخاص بها واستخدمت مواد كيميائية لمنع الوصول للمراسلات السرية المسربة.





وأثني حرب، على الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب الذي هو أفضل من سابقه أوباما الذي كان يتآمر على مصر ويدعم ما يسمى ثورات الخريف العربي، مرددا: «ترامب رئيس شفاف وينفذ ما يقوله».





وأوضح حرب أن هيلاري كلينتون كانت هي السبب الأساسي في هدم وتدمير العديد من الدول مثل ليبيا وسوريا والعراق.





أظهرت تسريبات هيلارى كلينتون وزيرة خارجية الولايات المتحدة السابقة، مدى تورط إدارة الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما عن الحزب الديمقراطى، فى مؤامرة ضد مصر، بداية من ما أسموه الربيع العربي، ومساعدة الإخوان فى الوصول للحكم، مرورا بحلم أخونة الدولة وتفكيك الأجهزة والوزارات السيادية، انتهاء بالدعم الأمريكى السخى للإخوان خلال عام حكمهم الوحيد.