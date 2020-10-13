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جسّدت عمرو بن العاص.. رضا حامد يكشف دور نور الدمرداش في انطلاقته فنيا.. فيديو

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 06:55 ص
رضا حجازي
رضا حجازي
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محمد حليم قنديل
قال الفنان رضا حامد، إنه فى بداية مشواره الفني؛ لم يكن يعرف من أين يبدأ، ولكنه ذهب إلى نور الدمرداش، والد الإعلامي معتز الدمرداش، وحينها قام بالتمثيل أمامه؛ لاستعراض مهاراته، ومن ثم بدأ معه مشواره الفني حتى وصل لدرجة أنه قام بتجسيد "عمرو بن العاص" فى الجزء الخامس من مسلسل "محمد رسول الله".

وأضاف «حامد» خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" الفضائية، أن دور عمرو ابن العاص، دور كبير وخطير جدا بالنسبة له، وهذا شيء يشرفه فى مشواره الفني طيلة حياته.

وتابع رضا حامد، أنه خريج كلية الهندسة قسم الميكانيكا، مشيرا إلى أن فكرة الحديث بطريقة سريعة وغير مفهومة؛ جاءت له من شرح الدكاترة فى المحاضرات عندما كانوا يشرحون بطريقة سريعة، والطلاب لا يستطيعون كتابة جميع ما يقولون وراءهم.

وأوضح رضا حامد، أنه كان لديه صديق تاجر سيارات، وأخذ منه سيارة، وبعد ذلك اكتشف أعطالا بها، وقام بردها له مرة أخرى، وعند رجوعه له، كان يتحدث معه بطريقة سريعة وغير مفهومة؛ ومنذ ذلك، لاحظ أن تلك الطريقة فى الحديث، تكون كوميدية، ولابد من استغلالها فى الفن.

وأشار إلى أنه قام بعمل أول برنامج له، وحمل اسم "أنت بتقول إيه"، فى شركة صوت القاهرة، مع جميع زملائه الفنانين، منهم "سمية الألفى" التى كانت تخجل من أن تقول له "أنت بتتكلم وتقول إيه".
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