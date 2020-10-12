وفروا فلوسكم .. وزير التعليم: السناتر لا تنتمي إلى منظومة التربية والتعليم وغير مقننة

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن دور المعلم اختلف في العالم بأكمله عما قبل جائحة فيروس كورونا، ونشهد تطورا تكنولوجيا وتعدد مصادر التكنولوجيات ودور المعلم أصبح ميسرا أكثر من كونه ملقنا.





وأضاف طارق شوقي في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج" كلمة أخيرة " المذاع على قناة " أون اي"، :" دور المعلم مختلف ولم يعد المصدر الوحيد للمعرفة ولكنه مصدر للحكومة والرأي الصائب ويعلم الطلاب بضرورة التحقق من المعلومات ".





وتابع طارق شوقي :" مستوى الخوف لدى أولياء الامور والمعلمين أعلى بكثير من الطلاب والفئات العمرية الصغيرة".





وأكمل طارق شوقي:" السنتر لا ينتمي إلى منظومة التربية والتعليم ولا نعلم المعلمين المتواجدين بداخله وهذا أمر غير مقنن بالكامل"، مضيفا:" بنقول لأولياء الأمور وفورا فلوسكوا".





ولفت طارق شوقي:" الناس بتروح السناتر والسنة الدراسية لم تبدأ ولا أعلم السبب وراء ذلك ولكننا نقول بأن الدولة تنفق الكثير وتجلب خبراء في التعليم والتقييم والوزارة تقدم أكبر حجم من الخدمات باشكال مختلفة بداية من الحصص الدراسية من التليفزيون ومجموعات التقوية".





وأكمل طارق شوقي:" هناك حضور وغياب الطلاب في المدارس لأنه هناك شرح من المدرس داخل الفصول مع بداية العام الدراسي الجديد.



