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تعليم

لـ طلاب آداب القاهرة .. انعقاد امتحان تحديد المستوى بقسم اللغة الإنجليزية الخميس

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 02:59 ص
آداب القاهرة
آداب القاهرة
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أحمد علام

أعلنت كلية الاداب عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك"  عن انعقاد امتحان تحديد المستوي للطلاب الراغبين في الالتحاق بقسم اللغة الانجليزية وتنطبق عليهم الشروط المعلنة ، وذلك بمركز اللغات والترجمة بمبنى الكلية الجديد الدور الخامس يوم الخميس الموافق 15-10-2020،في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

 

ونوهت الكلية الى ضرورة التسجيل قبل موعد الامتحان وإحضار صورة وكذلك إحضار صورة من شهادة الثانوية العامة.


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كما أعلنت كلية الاداب جامعة القاهرة عن شروط تحويل الطلاب من قسم الى قسم اخر  وجاءت كالاتى . .

 

يجب توافر شروط القسم المحول اليه وفقا للحد الادنى المعلن عنه عبر الموقع الرسمى للكلية .

 

على الطلاب المحولين داخل الكلية وخارجها عدم تقديم ملفاتهم الا بعد التأكد من نتيجة التحويل .

 

وكان الدكتور جمال الشاذلي، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، صرح بأنه سيتم تفعيل نظام التعليم الهجين بالكلية في العام الجامعي الجديد، نظرًا للظروف الصحية الراهنة في ظل تفشي فيروس كورونا.

 

وذلك لجعل  50% من المحاضرات أونلاين و50% في مقر الكلية، ويكون عدد الأيام المقررة للحضور بمقر الكلية من يومين إلى 3 أيام.

 

وأوضح "الشاذلي" أنه سيتم تقسيم الطلاب الى مجموعات مراعاة للإجراءات الاحترازية المتبعة وتقليل الأعداد، والتأكيد على الحضور بالكمامات، وتعقيم قاعات المحاضرات وأماكن تردد الطلاب، حفاظًا على سلامتهم من انتقال فيروس كورونا.

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