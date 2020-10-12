مستقبل وطن مشيدا بحديث السيسي خلال الندوة التثقيفية: مصر تواجه حربا شرسة

أشاد محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة المسلحة الـ 32، مؤكدا أن الرئيس السيسي يعمل جاهدًا وبكل ما أوتي من قوة من أجل مصر والمصريين حتى ننعم جميعًا بحياة كريمة في أمن واستقرار على أرض مصر.





وأضاف منظور، خلال بيان له، أن الرئيس السيسي لا يبيع الوهم للمصريين ويتعهد دائمًا بما يعلنه لشعبه ويصدق دائمًا في وعوده، مؤكدا أن السنوات الخمس الأخيرة شهدت تحقيق أعلى معدلات في الاقتصاد والسياحة والصناعة والصحة والتعليم، وغيرها من الملفات التي كانت تعاني تحديات، والآن أصبح نموها يشكل مؤشرات إيجابية على مستوى معيشة المواطن المصري.







وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن مصر تواجه حربا شرسة لتعطيلها عن مسار خططتها التنموية والبناءة، بهدف إحداث حالة من الفراغ والتأثير على الرأي العام واستخدامه أداة لتدمير الدولة وإسقاط مؤسساتها لتحقيق أهداف دعاة التخريب الدنيئة التي تسعى جاهدة بكل ما تمتلك من أموال ودعم للنيل من أمن مصر واستقرارها.







وأوضح منظور، أن كلمة الرئيس السيسي حملت العديد من الرسائل التحذيرية للدول المعادية لمصر في الخارج والتي ترعى الإرهاب والجماعات المتطرفة بأن مصر لا يمكن هزيمتها بحرب من الخارج لتدمير مفاصلها وهيكلها التأسيسي.