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أخبار البلد

للمصريين بالكويت.. كيف تتواصل مع وزارة الهجرة بشأن عدم اكتمال رحلتك بسبب شركات السياحة

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 11:05 م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
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سعيد العربي
تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، في ضوء متابعة الشكوى المقدمة من 300 مصري بالخارج، تعرضوا لعملية نصب من شركات زعمت إعادتهم إلى دولة الكويت بعد قضاء فترة حجر صحي بدولة الإمارات وإجراء تحليل فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وفي السياق ذاته، أوضحت وزيرة الهجرة متابعتها لموقف هؤلاء المصريين أولا بأول بداية ببلاغ للنائب العام والتواصل مع المتضررين لإفادة الوزارة بالعدد الصحيح، وكذلك لتقديم شكاوى رسمية بكافة المعلومات حتى يتسنى تقديمها للنائب العام، واليوم بمخاطبة وزير السياحة والآثار.

وأكدت وزيرة الهجرة، أنها تعمل على التواصل الدائم مع الجهات المختصة على مدار الساعة لحل مشكلة المصريين الذين تعرضوا للنصب، حتى تعود إليهم حقوقهم كاملة.

وفي هذا السياق أهابت وزيرة الهجرة بأي مواطن تعرض لموقف تعاقد مع شركات سياحية لاعادته لعمله بالكويت عبر الإمارات ولم تكتمل رحلته تسجيل بياناته كاملة عبر البريد الإلكتروني: ‪ [email protected]


وكذلك عن طريق خدمة الواتساب على الأرقام التالية: 01069613755 / 01062437210.

وتعود المشكلة إلى تلقي الوزارة شكوي من شخصين بقيام عدد من الشركات بإيهام مواطنين بتوفير عروض للراغبين للعودة إلى دولة الكويت عن طريق قضاء فترة ١٤ يوما حجر صحي بالإمارات تشمل حجوزات الطيران والفندق والتحليل الخاص بفيروس كورونا المستجد، ولكن قامت في يوم السفر بإرسال تذاكر سفر من مصر للإمارات وتذاكر طيران من الإمارات للكويت، وبعد وصول المصريين للفنادق بالإمارات وإقامتهم بها وانقضاء الفترات المحددة، فوجئوا بأن تذاكر العودة للكويت صادرة من شركات مختلفة وهمية ليست لها أي بيانات مسجلة على خطوط الطيران.

وعلى إثر ذلك تلقت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم رسائل من هؤلاء المواطنين بأنهم لا يمتلكون المال الكافي للعودة للكويت أو حتى الرجوع إلى مصر ولا الإقامة بالفندق، وأنهم تم إيهامهم من جانب الشركة والنصب عليهم، وبدورها أبلغت السيد النائب العام.

واختتمت الوزيرة البيان بإعادة التأكيد على المسافرين للكويت التأكد من مستندات حجز الطيران للرحلة كاملة وكذا الفندق.

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