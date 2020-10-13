آداب عين شمس تواصل امتحانات الفصل الصيفي وسط إجراءات احترازية

يواصل طلاب المستويات الثمانية بكلية الآداب جامعة عين شمس أداء امتحانات " الفصل الصيفي " في إطار الدراسة بنظام الساعات المعتمدة للعام الجامعي 2019 / 2020 والتي تستمر من 3 – 25 أكتوبر الجاري.









وأكد الأستاذ الدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية حرصه على متابعة سير عملية الامتحانات وأنها يسودها الهدوء وسط الاجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس " كوفيد 19 " بدءًا من دخول الطلاب اللجان في مسارات تحقق التباعد وكذلك التوسع في أعداد اللجان لاحتواء أعداد الطلاب بشكل يحقق التباعد المنشود في ظل هذه الظروف.









كما أكد " عميد الكلية "حرص إدارة الكلية على تطهير وتعقيم القاعات والطرقات قبل بدء اللجان وبعد انتهائها وكذلك التشديد على ارتداء الكمامات .





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وأكدت أ.د حنان كامل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب على تحقيق الانضباط داخل اللجان وتواجد أستاذ المادة في اللجان بالإضافة إلى التأكد من إتمام أعمال الكنترول بشكل يومي مع الحرص على تسليم كراسات الإجابة في صناديق بلاستيكية معقمة .









وعلى الجانب الصحي يتم التوجه السريع من قبل أطباء المركز الطبي بالكلية في حالة وجود أي حالة تحتاج الي الاسعاف .









وذكرت "وكيل الكلية " أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الصيفي لهذا العام يبلغ 2000 طالب وتجرى الامتحانات على 4 فترات وتبلغ مدة اللجنة ساعة واحدة .



