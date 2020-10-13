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ملفات

على غرار الأسمرات وبشاير الخير.. الحكومة تبدأ في إنشاء مشروعات سكنية حضارية بالمحافظات.. وملف متكامل للعرض على الرئيس السيسي

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 05:12 ص
الاسمرات
الاسمرات
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محمود مطاوع
إنشاء مشروع سكنى حضارى متكامل الخدمات بالمحافظات
رئيس الوزراء : تطوير عواصم المحافظات لتحسين الواجهة الحضارية للمدن المصرية 
صندوق العشوائيات: المواقع المقترحة لتنفيذ المشروع  ذات الأولوية الأولى 47 منطقة


عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإنشاء مشروع سكنى حضارى متكامل الخدمات، بالمحافظات على غرار مشروعى "الأسمرات" و"بشاير الخير"، بحضور المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية.

وأكد رئيس الوزراء أن ملف تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى تعمل الحكومة عليه حاليا،  فى إطار تحسين الواجهة الحضارية للمدن المصرية والارتقاء بالخدمات المقدمة بها.  


وعرض مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية تقريرًا حول مواقع التطوير المقترحة لتنفيذ المشروع بعدد من المحافظات، لافتًا إلى أنه تم تقسيمها إلى مناطق ذات الأولوية الأولى، وعددها يقدر بـ 47 منطقة، بمساحة تزيد على 2500 فدان، ثم مناطق ذات الأولوية الثانية، وتقدر بـ 70 منطقة، بعدد من  المحافظات، بمساحة 1889 فدانًا، وأخيرًا مناطق ذات الأولوية الثالثة تقدر بـ 40 منطقة، بمساحة 2448 فدانًا، بإجمالي 157 موقعًا على مستوى الجمهورية.

وتناول المهندس خالد صديق على نحو تفصيلي، الموقف الخاص بمواقع التطوير في كل محافظة على حدة، لبحث موقع ومساحة كل حالة، وتصور التطوير، وتتوزع تلك المواقع في 21 محافظة، هي: القاهرة، ودمياط، والغربية، وبورسعيد، والدقهلية، والجيزة، والسويس، والشرقية، والمنوفية، وقنا، والإسماعيلية، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، وأسيوط، وسوهاج، والقليوبية، وبني سويف، والمنيا، والإسكندرية، والأقصر، وأسوان.

وكلف رئيس الوزراء بإعداد ملف متكامل بييانات كل قطعة أرض مقترحة، من حيث ولايتها، وموقف توصيل المرافق لها، حتى يتم العرض بصورة متكاملة على رئيس الجمهورية.
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