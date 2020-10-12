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فن

بعد تكريم الرئيس السيسي.. تامر مرسي: إلى اللقاء في «الاختيار 2» ..شاهد

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:44 م
مسلسل الاختيار
مسلسل الاختيار
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أحمد إبراهيم
علق المنتج تامر مرسي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على تكريم أبطال مسلسل "الاختيار" أمس بالندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة التى حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 
وكتب "مرسي"، معلقًا على مقطع من فيديو تكريم الرئيس السيسى لأبطال "الاختيار"، "إلى اللقاء مع "الاختيار ٢".. رمضان ٢٠٢١ إن شاء الله .. الاختيار.. سينرجي .. المتحدة.. رئيس مصر.. تحيا مصر". 

ووجه رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، شكره للرئيس عبد الفتاح السيسى بعد إشادته بمسلسل "الاختيار"، الذى عرض خلال موسم رمضان المقبل.

وتناول العمل قصص كفاح وتضحية لخير أجناد الأرض، وكتب تامر مرسى عبر صفحته الخاصة على الفيس بوك "شكرا سيادة الرئيس، موعدنا في رمضان 2021 ، قوى مصر الناعمة في الصفوف ، نواجه تحت قيادتك اعداء الوطن، شكرا فريق عمل مسلسل الاختيار".

مسلسل الاختيار الذى نال إشادة الرئيس السيسي، من إنتاج شركة سينرجى، إحدى شركات "المتحدة للخدمات الإعلامية" برئاسة تامر مرسى، فقد استطاعت الشركة فى وقت قياسى إعادة وجه الإعلام التنويرى والإنتاج الفنى المميز من جديد وبقوة.

واستطاعت "المتحدة" بقوة مواجهة إعلام قوى الشر والظلام والأبواق المعادية من الخارج والتى تمول من قطر وتركيا من أجل هدم الدولة المصرية ونشر الفوضى والخراب لأهداف تخدم جماعة "الإخوان" الإرهابية

ملخص أحداث مسلسل الاختيار

تدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن. 

فريق عمل مسلسل الاختيار

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام وآسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرون وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.

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