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سيارات

فورد تطرح موستنج Mach 1 خارج الأسواق الأمريكية..صور

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 02:51 ص
فورد تطرح موستنج
فورد تطرح موستنج Mach 1 خارج الأسواق الأمريكية..صور
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قسم السيارات
أعلنت شركة فورد الأمريكية عن خبر هام يخص عشاق العلامة التجارية العريقة خارج أمريكا الشمالية، وهو طرح السيارة فورد موستنج Mach 1 موديل 2021، بعدما كان طرحها مقتصر فقط داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

كانت قد أعلنت فورد منذ فترة عن السيارة فورد موستنج Mach 1 موديل 2021 ، بمزايا عديدة من بينها مزايا طراز شيلبي، حيث تستمد موستنج Mach 1 قوتها من محرك Coyote V8 سعة 5.0 ليتر بقوة 480 حصان وعزم دوران 459 نيوتن-متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات أو يدوي Tremec من 6 سرعات.
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وحصلت فورد موستنج Mach 1 موديل 2021 على العديد من أجزاء GT350 و GT500، كمحول فلتر الزيت ومبردات المحور الخلفي ومبرد زيت المحرك و مشعب السحب.

وقالت شركة فورد إن Mach 1 ستكون مثالية لأولئك الذين يبحثون عن شيء أكثر من GT، ولكن ليس مثل شيلبي، مع الاستمرار في تقديم تحكم رائع ومحرك قوي.

أما بالنسبة للأسعار فلم تعلن عنها شركة فورد حتى الآن للأسواق الخارجية، والجدير بالذكر أن النسخة الأولى من السيارة فورد موستنج Mach 1 قد تم إنتاجها عام 1969 حتى عام 1978، ثم عادت للحياة لفترة وجيزة من 2003 إلى 2004.
فورد تطرح موستنج Mach 1 خارج الأسواق الأمريكية..صور
فورد تطرح موستنج Mach 1 خارج الأسواق الأمريكية..صور
فورد تطرح موستنج Mach 1 خارج الأسواق الأمريكية..صور
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