فورد تطرح موستنج Mach 1 خارج الأسواق الأمريكية..صور

أعلنت شركة فورد الأمريكية عن خبر هام يخص عشاق العلامة التجارية العريقة خارج أمريكا الشمالية، وهو طرح السيارة فورد موستنج Mach 1 موديل 2021، بعدما كان طرحها مقتصر فقط داخل الولايات المتحدة الأمريكية.





كانت قد أعلنت فورد منذ فترة عن السيارة فورد موستنج Mach 1 موديل 2021 ، بمزايا عديدة من بينها مزايا طراز شيلبي، حيث تستمد موستنج Mach 1 قوتها من محرك Coyote V8 سعة 5.0 ليتر بقوة 480 حصان وعزم دوران 459 نيوتن-متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات أو يدوي Tremec من 6 سرعات.

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وحصلت فورد موستنج Mach 1 موديل 2021 على العديد من أجزاء GT350 و GT500، كمحول فلتر الزيت ومبردات المحور الخلفي ومبرد زيت المحرك و مشعب السحب.





وقالت شركة فورد إن Mach 1 ستكون مثالية لأولئك الذين يبحثون عن شيء أكثر من GT، ولكن ليس مثل شيلبي، مع الاستمرار في تقديم تحكم رائع ومحرك قوي.



