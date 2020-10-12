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اقتصاد

بعد تصديق الرئيس على تعيين المنطقة الاقتصادية مع اليونان.. خبير: خطوة مهمة وفرصة للاستثمارات الأوروبية

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:50 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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قسم الاقتصاد
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 444 لسنة 2020، بالموافقة على الاتفاق بين مصر واليونان، بشأن تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، الموقع بتاريخ 6 أغسطس 2020.

وكان مجلس النواب قد وافق على الاتفاق بين جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اليونانية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين بتاريخ 18  أغسطس 2020.

قال الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة ل"صدى البلد" إن هذه الاتفاقية خطوة مهمة جدا ومفيدة لمصر بحيث تمنع التعدي التركي على هذه المنطقة الخالصة و تركيز الثلاث دول قبرص، مصر واليونان على المنفعة الاقتصادية للمنطقة حيث تتبع الثلاث دول منظمة غاز شرق المتوسط فتعطي فرصة أكبر لكثير من الاستثمارات الأوروبية.

وأوضح "القليوبي" أن جزءا من هذه الاستثمارات تخص قبرص واليونان وإيطاليا وألمانيا وفرنسا لما لديهم من شركات كثيرة ففرنسا لديها شركتين تريد الاستثمار والبحث والتنقيب في هذه المياه المفتوحة وشركة "هيلينيكل" اليمنية وشركة "كريليك" القبرصيه و "كابوتال" و "ايلف "الفرنسية وغيرهم من الشركات الألمانية والإيطالية والنرويجية والأمريكية التي تستهدف البحث والتنقيب في هذه المنطقة.


وأضاف أستاذ هندسة البترول أن هذا المصنف الاقتصادي ما بين قبرص واليونان ومصر في المياه الاقتصادية المفتوحة أعطى زخما لاستقلال هذه المنطقة وحمايتها لفرنسا والمانيا وايطاليا واليونان وقبرص كما أعطت السلام والأمن لهذه الشركات للعودة للاستثمار في هذه المنطقة وهذا يفيد الدولة المصرية وخاصة المنطقة الغربية فشركات أمثال شيل واباتشي وتكسيس اويل وغيرها تعطي نوعا من الإحاطة الاستثمارية التي تدعم المنطقة بقوة عسكري أوروبي مصري وقوة استثمارية تقدم نوعا من الاستقرار للمنطقة.
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