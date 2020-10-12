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توك شو

بعد تسليم الكويت 3 إرهابيين لمصر.. أحمد موسى: أنتوا لسه شفتوا حاجة التقيل جاي

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:49 م
احمد موسى
احمد موسى
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الكويت سوف تسلم مصر عناصر إرهابية من جماعة الإخوان قريبا، موضحا أن أمير الكويت لن يسمح بأن تهاجم مصر من أرضه. 

وأكد أحمد موسى، في حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن كل قيادات الإخوان الموجودة في الكويت داخل السجون، موجها التحية للكويت «نحيي سمو الأمير على أنه لن يسمح بالتآمر على مصر على أرضه».

ونوه أحمد موسى، بأن هناك هجومًا من الإخوان على سمو الأمير نواف الأحمد؛ عقب تسلم 3 من الإرهابية لمصر، مشيرا إلى أن ما تفعله الإرهابية من التحريض على العنف والتخريب لمصر من قطر لن يحدث أبدا في أي دولة عربية.

وسخر أحمد موسى، من الإرهابية، قائلًا «أنتوا شفتوا حاجة ده لسه التقيل جاي.. دول 3 بس هتدفعوا الثمن غالى أوي». 

سلمت السلطات الكويتية، 3 مصريين مقيمين في البلاد إلى الإنتربول الدولي؛ تمهيدا لتسليمهم إلى السلطات المصرية لتورطهم في الدعوة والتحريض على التظاهر ضد الحكومة في مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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