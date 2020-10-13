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حوادث

ضبط 10 أطنان سكر مجهول المصدر داخل مخزن بالشرقية

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 01:01 ص
سكر
سكر
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.


أسفرت الحملات عن ضبط 10 أطنان سكر حر بدون مستندات ومجهول المصدر تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية– كائن ببلبيس بالشرقية .   


يأتى ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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