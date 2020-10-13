ضبط 10 أطنان سكر مجهول المصدر داخل مخزن بالشرقية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.









أسفرت الحملات عن ضبط 10 أطنان سكر حر بدون مستندات ومجهول المصدر تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية– كائن ببلبيس بالشرقية .







