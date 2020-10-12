أدى الجميع درس في الرجولة.. تامر أمين يقصف جبهة أعداء الأهلي.. فيديو

قال الاعلامي تامر أمين ، إن ما حدث امس في الماتش الذى كان بين النادي الأهلي ونادي بيراميدز يعلمك ماذا يعني كيان النادي الاهلي ويعلمك ماذا يعني ان يكون هناك بطل لايفكر الا في اسمه ومكانته وتاريخه واحترامه والقابة .





وأضاف تامر أمين خلال برنامجه آخر النهار المذاع علي قناه النهار ، ان النادي الأهلي يتعامل بمنتهى النزاهة والاحترام وهو من تأسس من أجله قواعد اللعب النظيف مؤكدا علي ان الماتشات التي يقوم بلعبها النادي الاهلي الان هي تحصيل حاصل .





واوضح تامر امين ، ان الماتش القادم هو المهم وهو بين النادي الأهلي ونادي الوداد المغربي في بطولة افريقيا . الأهلي





وتابع : أن نادي بيراميدز ينافس نادي الزمالك علي المركز الثاني للتأهل الى بطولة إفريقيا .





واستكمل : ان الاهلي امس قام بلعب مباراة في منتهى الشرف وبمنتهي الفروسية والنزاهة مؤكدا علي ان الاهلي لعب المباراة بـ10 لاعبين .



