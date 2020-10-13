ضبط 4.35 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.









أسفرت تلك الحملات عن ضبط 4٫35 طن دقيق بلدى مدعم "تم تجميعها للاتجار بها فى السوق السوداء، قدرت قيمتها بـ 23,707 جنيه، بحوزة قائد سيارة نصف نقل "محدده"– حال سيره بطنطا بالغربية.







