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حوادث

ضبط 4.35 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 03:00 ص
دقيق بلدى
دقيق بلدى
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.


أسفرت تلك الحملات عن ضبط 4٫35 طن دقيق بلدى مدعم "تم تجميعها للاتجار بها فى السوق السوداء، قدرت قيمتها بـ 23,707 جنيه، بحوزة قائد سيارة نصف نقل "محدده"– حال سيره بطنطا بالغربية.


وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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