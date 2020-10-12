عبد الله المليجى: عدم ثقة أولياء الأمور بالمنظومة التعليمية سبب استمرار السناتر

قال عبد الله المليجى، رئيس مركز ومدينة كوم حمادة ، إن هناك تعليمات مشددة من اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة لمواجهة مراكز الدروس الخصوصية، وتابع: "عندما يرد لنا معلومة بوجود سنتر للدروس الخصوصية نتوجه على الفور ويتم غلقه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".





وأرجع "المليجى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، مساء اليوم الاثنين، اهتمام أولياء الأمور بذهاب أبنائهم إلى سناتر الدروس الخصوصية إلى عدم ثقتهم بمنظومة التعليم الجديدة.





مشددًا على أن نسبة إقبال الطلاب على الدروس الخصوصية سوف تتراجع بعد بداية العام الدراسى الجديد عندما تتعاطى الطلاب مع المنظومة الجديدة.





ولفت رئيس مركز ومدينة كوم حمادة، إلى أن هناك تعليمات لكل رؤساء الوحدات بتشكيل لجان مكونة من التربية والتعليم والوحدة المحلية والجهات الأمنية.