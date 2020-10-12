الشوربجى يهنىء سعيد عبده لتجديد الثقة فى انتخابه رئيسا لاتحاد الناشرين المصريين

هنأ المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ، سعيد عبده بتجديد الثقة في انتخابه رئيسا لاتحاد الناشرين المصريين ورئيس لجنة حرية النشر .





يذكر أن تشكيل مجلس الإدارة جاء على النحو التالي:





الدكتور أحمد إبراهيم وكيل الاتحاد، محمد السقا أمينا عاما، محمد كامل أمينا للصندوق، محمود خلف رئيس لجنة المعارض العربية والدولية، أسامة شتات رئيس لجنة الملكية الفكرية ولجنة المعارض، ممدوح علي رئيس لجنة النشاط الاجتماعي، علي عبدالمنعم رئيس لجنة التطوير المهني، أحمد محمد رشاد رئيس لجنة التسويق والعلاقات العامة، ووليد مصطفى رئيس لجنة فض المنازعات.



