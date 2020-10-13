اليوم.. محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الوايلى

تنظر الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الثلاثاء ، محاكمة 3 متهمين من بينهم هارب فى اتهامهم بتكوين خلية إرهابية بالويلى .





تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وعماد الدرمللى.





ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية رقم 1091 لسنة 2020 أمن دولة الويلى، والمقيدة رقم 144 أمن دولة عليا، للمتهمين الاول مدحت البيك، الحركى سامح "مهندس"، والثانى معتز على السيد، حركى أمير، مهندس، والثالث أسامة محمد عيسى، "هارب"تهم الانضمام لجمعة إرهابية.



